Россиянин Карен Хачанов сыграет против Сон Чань Хона из Южной Кореи во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 31 июля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хон — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хон

Южнокорейский теннисист занимает в текущей версии рейтинга 175-е место. Выше 172-й строчки он пока не поднимался.

Хон с учетом квалификации провел в столице США уже три матча, при этом до сих пор не проиграв ни сета.

В отборе 27-летний теннисист выиграл у австралийца Алекса Болта и британца Пола Джабба.

В основной сетке Хон начал с победы над еще одним представителем Австралии — Адамом Уолтоном. В этом матче оба сета завершились тай-брейком.

Прогнозы на теннис

Стоит также отметить, что Хон в текущем сезоне очень успешно выступает на харде, пусть и на «челленджерах». На данный момент в его активе 32 победы в 48 матчах на твердом покрытии.

Хачанов

Карен тем временем проведет первый матч после поражения от француза Кентена Алиса во втором круге Уимблдона.

Первые летние месяцы получились для российского теннисиста максимально неудачными.

Если на Уимблдоне Хачанов прошел хотя бы раунд, тогда в Хертогенбосе и Лондоне он не выиграл ни одного матча.

Еще одним разочарованием стало поражение Хачанова от словака Йозефа Ковалика во втором круге Уимблдона.

Возможно, именно эти неудачи заставили Карена отказаться от участия в олимпийском турнире. Похоже, сейчас он больше думает о том, как вернуться в топ-20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хона в этом матче можно поставить за 4.45, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: Карену достался не самый опасный соперник, но есть подозрение, что первый матч после почти месячного перерыва будет непростым.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.05.