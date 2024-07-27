ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чарльз ОливейраТоп-10 бойцов UFC с наибольшим количеством побед удушающими приемами сзади Зелимхан АбакаровЗа кого болеть в Париже: путеводитель по «темным лошадкам» Олимпиады-2024 Дэвид БентлиТоп-10 самых странных трансферов из английских клубов за границу
  • 00:45
    • Олимпиада-2024 официально открыта
  • 23:56
    • Андреева выиграла первый турнир WTA в карьере, Аванесян снялась в третьем сете
  • 22:06
    • «Спартак» объявил о переходе 37-летнего Довбни
    Все новости спорта

    Остапенко разгромит латиноамериканку?

    Остапенко — Осорио Серрано. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч Олимпиады 27 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTAПариж-2024 Прогнозы на Елена Остапенко
    Прогноз и ставки на Остапенко — Осорио Серрано
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Елена Остапенко
    Латышка Елена Остапенко и колумбийка Мария Осорио Серрано встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Остапенко — Осорио Серрано, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Елена Остапенко

    Текущий календарный год для Остапенко складывается примерно так, как и все предыдущие. Лена может показывать впечатляющую игру, но затем внезапно проиграть совсем малоизвестной теннисистке.

    На больших соревнованиях она явно не добрала того, чего могла бы, но такая история повторяется из года в году.

    В целом на грунте латвийская спортсменка в этом году играет хуже, чем в прошлом, но она не раз озвучивала важность олимпийского турнира для себя.

    Практически нет сомнений, что с Осорио Серрано получится тренировочный матч, который не займет много времени спортсменки из Прибалтики.

    Мария Осорио-Серрано

    Колумбийке Осорио Серрано повезло, что предстоящий турнир у женщин на Олимпиаде во Франции будет проходить на грунте, ибо на всех остальных покрытиях она неконкурентоспособна.

    Прогнозы на теннис

    За весь этот календарный год она сыграла больше всего матчей именно на глине, и по делу выиграла большинство из них.

    Уровень конкуренции оставлял желать лучшего, но если Мария в хорошем настроении и у неё идёт игра, то шансы победить даже сильную соперницу заметно повышаются.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Однако с такой соперницей, как Остапенко нужно ещё уповать и на удачу, поскольку Елена очень уж убедительна на данном этапе сезона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в латышку в этом поединке: победа Остапенко — 1.38, победа Осорио-Серрано — 3.08.

    Прогноз: Нет никаких причин рассматривать поражение Остапенко в этой игре

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.86

    Альтернативный прогноз: Елена оформит победу с минимально возможным количеством проведённых геймов

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.22

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Богдан — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Подороска — Парри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Мухова — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мартич — Букша
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Калинина — Рус
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Дардери — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Дрейпер — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Енисей — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кочаретто — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Пигосси — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зигемунд — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  5.45
  • Прогноз на матч Хабиб — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Остапенко — Осорио Серрано: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на теннис. Остапенко разгромит латиноамериканку?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры