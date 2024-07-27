Латышка Елена Остапенко и колумбийка Мария Осорио Серрано встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Остапенко — Осорио Серрано, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Елена Остапенко

Текущий календарный год для Остапенко складывается примерно так, как и все предыдущие. Лена может показывать впечатляющую игру, но затем внезапно проиграть совсем малоизвестной теннисистке.

На больших соревнованиях она явно не добрала того, чего могла бы, но такая история повторяется из года в году.

В целом на грунте латвийская спортсменка в этом году играет хуже, чем в прошлом, но она не раз озвучивала важность олимпийского турнира для себя.

Практически нет сомнений, что с Осорио Серрано получится тренировочный матч, который не займет много времени спортсменки из Прибалтики.

Мария Осорио-Серрано

Колумбийке Осорио Серрано повезло, что предстоящий турнир у женщин на Олимпиаде во Франции будет проходить на грунте, ибо на всех остальных покрытиях она неконкурентоспособна.

Прогнозы на теннис

За весь этот календарный год она сыграла больше всего матчей именно на глине, и по делу выиграла большинство из них.

Уровень конкуренции оставлял желать лучшего, но если Мария в хорошем настроении и у неё идёт игра, то шансы победить даже сильную соперницу заметно повышаются.

Однако с такой соперницей, как Остапенко нужно ещё уповать и на удачу, поскольку Елена очень уж убедительна на данном этапе сезона.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в латышку в этом поединке: победа Остапенко — 1.38, победа Осорио-Серрано — 3.08.

Прогноз: Нет никаких причин рассматривать поражение Остапенко в этой игре

Ставка: Ф1 (-4) за 1.86

Альтернативный прогноз: Елена оформит победу с минимально возможным количеством проведённых геймов

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.22