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    Мартич уже видит себя во втором круге?

    Парризас Диас — Мартич. Ставка (к. 1.68) и прогноз на матч в Яссы 22 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Парризас Диас — Мартич
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    Петра Мартич
    Испанка Нурия Парризас Диас и хорватка Петра Мартич встретятся в первом круге турнира в Яссы. Матч пройдет 22 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Парризас Диас — Мартич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Нурия Парризас-Диас

    Про Парризас-Диас не было слышно практически на протяжении всего этого сезона, поскольку испанка испытывала совсем не лучшие времена в своей карьере.

    Обычно она стабильно проходила хотя бы один круг крупных грунтовых турниров, но сейчас у неё совсем тяжело с игрой на турнирах даже не самой высокого статуса.

    Однако на прошлой неделе испанка как будто вспомнила, что такое играть в теннис на грунте и добираться до решающих стадий турнира, но дальше полуфинала ей пройти не удалось.

    Поединок против Мартич не будет легким, поскольку хорватка сильнее испанки по большинству параметров.

    Петра Мартич

    Последние достижения Мартич по сезону действительно впечатляют, хотя ей уже за 30 лет и легкими новые сезоны не могут получаться по определению.

    Прогнозы на теннис

    После довольно успешного выступления хорватки на домашнем турнире в Макарске, она не смогла за месяц ни разу выиграть два матча подряд.

    Прошлая неделя ознаменовалась вылетом от Жен Синьвэнь уже во втором круге соревнований в Палермо.

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    Хочется верить, что в матче против возрастной испанки серьезных проблем с добычей победы у Петры не возникнет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Парризас-Диас — 2.82, победа Мартич — 1.44.

    Прогноз: Мартич пройдет дальше без особых проблем

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.68

    Альтернативный прогноз: Испанка не сможет сдерживать давление хорватки

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.39

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    Парризас Диас — Мартич: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 22.07.2024. Прогнозы на теннис. Мартич уже видит себя во втором круге?
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