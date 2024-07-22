Arthur Cazaux
Алехандро Давидович-Фокина
Казо
Французский теннисист очень слабо провел предыдущие несколько месяцев, по итогам которых свалился в конец первой сотни рейтинга.
Достаточно сказать, что после мартовского «челленджера» в Финиксе он до сих пор выиграл лишь один матч.
Как ни странно, Казо прошел раунд на Уимблдоне, выиграв у бельгийца Зизу Бергса. Дальше было поражение от Александра Бублика.
Перед этим у 21-летнего Казо была серия из семи поражений.
Лучшим результатом Артура в 2024-м по-прежнему остается сенсационный выход в четвертый круг Australian Open.
Давидович-Фокина
Алехандро в последнее время тоже совершенно не впечатляет.
Но в его случае основная проблема, похоже, заключается в травме спины, из-за которой он отказался от участия в Уимблдоне.
После поражения от Каспера Рууда во втором круге Ролан Гаррос испанец до сих пор провел лишь один матч.
В середине июня Давидович-Фокина проиграл чилийцу Алехандро Табило на старте турнира в Лондоне.
Есть подозрение, что Давидович-Фокина по-прежнему далек от своей оптимальной формы. Об этом свидетельствует в том числе его отказ от участия в олимпийском турнире в Париже.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 2.24, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.62.
Прогноз: здесь могут быть сюрпризы, поэтому лучше обойтись без ставок на исход. Испанец и француз в этом плане чересчур непредсказуемы.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.