ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург»Ужасный ляп Максименко. «Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу» в первом матче Станковича Джошуа ЗиркзеПодписания Йоро и Зиркзе — признаки позитивного сдвига трансферной политики «МЮ» Матвей МичковКолдер Трофи 2024/25: на кого из новичков НХЛ стоит обратить внимание уже сейчас?
    Все новости спорта

    Казо воспользуется проблемами Давидовича-Фокины?

    Казо — Давидович-Фокина. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Атланте 22 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Алехандро Давидович-Фокина
    Прогноз и ставки на Казо — Давидович-Фокина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против француза Артура Казо в первом круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 22 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казо — Давидович-Фокина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Атланта. Мужчины 22 Июля 2024 года

    Arthur Cazaux

  • Атланта. Мужчины
    •  Arthur Cazaux 18:00 Алехандро Давидович-Фокина

    Алехандро Давидович-Фокина

  • Испания
    •

    Казо

    Французский теннисист очень слабо провел предыдущие несколько месяцев, по итогам которых свалился в конец первой сотни рейтинга.

    Достаточно сказать, что после мартовского «челленджера» в Финиксе он до сих пор выиграл лишь один матч.

    Как ни странно, Казо прошел раунд на Уимблдоне, выиграв у бельгийца Зизу Бергса. Дальше было поражение от Александра Бублика.

    Перед этим у 21-летнего Казо была серия из семи поражений.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Артура в 2024-м по-прежнему остается сенсационный выход в четвертый круг Australian Open.

    Давидович-Фокина

    Алехандро в последнее время тоже совершенно не впечатляет.

    Но в его случае основная проблема, похоже, заключается в травме спины, из-за которой он отказался от участия в Уимблдоне.

  • Шнайдер — главная теннисистка России, грустный финал Надаля и крупнейший титул Фиса
  • Итоги очередной недели теннисного сезона
  • Вчера

    • После поражения от Каспера Рууда во втором круге Ролан Гаррос испанец до сих пор провел лишь один матч.

    В середине июня Давидович-Фокина проиграл чилийцу Алехандро Табило на старте турнира в Лондоне.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Есть подозрение, что Давидович-Фокина по-прежнему далек от своей оптимальной формы. Об этом свидетельствует в том числе его отказ от участия в олимпийском турнире в Париже.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 2.24, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.62.

    Прогноз: здесь могут быть сюрпризы, поэтому лучше обойтись без ставок на исход. Испанец и француз в этом плане чересчур непредсказуемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Парризас Диас — Мартич
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Карле — Паке
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аванесян — Ромеро-Гормаз
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Френх — Шарма
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Цанчжоу — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.49
  • Прогноз на матч Интер — Перджолеттезе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Монтейро — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Меньшик — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ротор — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Навоне — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Пари НН — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.13
  • Экспресс дня 22 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кошице — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шаповалов — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Казо — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 22.07.2024. Прогнозы на теннис. Казо воспользуется проблемами Давидовича-Фокины?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры