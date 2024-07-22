Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против француза Артура Казо в первом круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 22 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казо — Давидович-Фокина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Казо

Французский теннисист очень слабо провел предыдущие несколько месяцев, по итогам которых свалился в конец первой сотни рейтинга.

Достаточно сказать, что после мартовского «челленджера» в Финиксе он до сих пор выиграл лишь один матч.

Как ни странно, Казо прошел раунд на Уимблдоне, выиграв у бельгийца Зизу Бергса. Дальше было поражение от Александра Бублика.

Перед этим у 21-летнего Казо была серия из семи поражений.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Артура в 2024-м по-прежнему остается сенсационный выход в четвертый круг Australian Open.

Давидович-Фокина

Алехандро в последнее время тоже совершенно не впечатляет.

Но в его случае основная проблема, похоже, заключается в травме спины, из-за которой он отказался от участия в Уимблдоне.

После поражения от Каспера Рууда во втором круге Ролан Гаррос испанец до сих пор провел лишь один матч.

В середине июня Давидович-Фокина проиграл чилийцу Алехандро Табило на старте турнира в Лондоне.

Есть подозрение, что Давидович-Фокина по-прежнему далек от своей оптимальной формы. Об этом свидетельствует в том числе его отказ от участия в олимпийском турнире в Париже.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 2.24, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.62.

Прогноз: здесь могут быть сюрпризы, поэтому лучше обойтись без ставок на исход. Испанец и француз в этом плане чересчур непредсказуемы.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.