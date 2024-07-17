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    Циципас проиграет Медьедовичу?

    Циципас — Медьедович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гштаде 17 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Медьедович
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против серба Хамада Медьедовича во втором круге турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 17 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Медьедович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Циципас

    Для Стефанос это будет первый матч после провального выступления на Уимблдоне, по итогам которого он остался за пределами топ-10.

    На британском мэййджоре грек проиграл во втором круге финну Эмилю Руусувуори.

    Это случилось на фоне заявлений бывшего тренера Циципаса о том, что бывшая третья ракетка мира с некоторых пор не уделяет должного внимания тренировкам и подготовке к матчам.

    Прогнозы на теннис

    Но это наверное чересчур строгая критика, особенно с учетом того, Циципас очень успешно провел весеннюю серию турниров на грунте. Тогда ему удалось взять титул в Монте-Карло, дойти до финала в Барселоне и до четвертьфинала в Риме. Выход в 1/4 финала Ролан Гаррос тоже сложно назвать неудачей.

    Медьедович

    Хамад в первом круге одержал волевую победу над Марком-Андреа Хюслером — 6:7, 7:6, 6:3.

    Здесь стоит отметить игру серба на подаче — у швейцарца не было ни одного брейк-пойнта.

    Медьедович допустил несколько неприятных ошибок только на тай-брейке первого сета.

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    В решающей партии 20-летний Медьедович безупречно играл и на подаче, и на приеме. С таким теннисом он уже в ближайшее время может дебютировать в топ-100.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.36, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 3.16.

    Прогноз: скорее всего, грек подтвердит статус фаворита, но предстоящий матч вряд ли станет для него легкой прогулкой. Вполне вероятно, что серб переведет игру в третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Циципас — Медьедович: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на теннис. Циципас проиграет Медьедовичу?
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