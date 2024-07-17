Грек Стефанос Циципас сыграет против серба Хамада Медьедовича во втором круге турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 17 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Медьедович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Циципас

Для Стефанос это будет первый матч после провального выступления на Уимблдоне, по итогам которого он остался за пределами топ-10.

На британском мэййджоре грек проиграл во втором круге финну Эмилю Руусувуори.

Это случилось на фоне заявлений бывшего тренера Циципаса о том, что бывшая третья ракетка мира с некоторых пор не уделяет должного внимания тренировкам и подготовке к матчам.

Прогнозы на теннис

Но это наверное чересчур строгая критика, особенно с учетом того, Циципас очень успешно провел весеннюю серию турниров на грунте. Тогда ему удалось взять титул в Монте-Карло, дойти до финала в Барселоне и до четвертьфинала в Риме. Выход в 1/4 финала Ролан Гаррос тоже сложно назвать неудачей.

Медьедович

Хамад в первом круге одержал волевую победу над Марком-Андреа Хюслером — 6:7, 7:6, 6:3.

Здесь стоит отметить игру серба на подаче — у швейцарца не было ни одного брейк-пойнта.

Медьедович допустил несколько неприятных ошибок только на тай-брейке первого сета.

В решающей партии 20-летний Медьедович безупречно играл и на подаче, и на приеме. С таким теннисом он уже в ближайшее время может дебютировать в топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.36, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 3.16.

Прогноз: скорее всего, грек подтвердит статус фаворита, но предстоящий матч вряд ли станет для него легкой прогулкой. Вполне вероятно, что серб переведет игру в третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.