Аргентинец Себастьян Баэс сыграет против серба Душана Лайовича во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 17 июля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Лайович — Баэс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лайович

Сербский теннисист в первом раунде одержал победу над Фелипе Мелихени-Родригесом — 6:2, 6:7, 6:3.

Душан в этом матче не отдал ни одного гейма на собственной подаче, допустив несколько ошибок только на тай-брейке второго сета.

Ранее в этом сезоне Лайович выиграл не менее двух матчей на трех грунтовых турнирах: в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро он дошел до четвертьфинала, а в Барселоне — до полуфинала.

Прогнозы на теннис

В столице Каталонии 34-летний Лайович выиграл у Диего Шварцмана, Юго Эмбера, Алехандро Давидовича-Фокины и Артура Фиса.

Баэс

Себастьян на старте турнира спокойно выиграл у Доминика Кепфера — 6:2, 6:3.

Вопреки ожиданиям, аргентинец чересчур легко разобрался с немецким теннисистом. В этом матче он взял на приеме четыре гейма, в то время как у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

Но это только подтверждает, что Баэс отлично играет на грунте. Вполне вероятно, что на этой неделе он будет бороться за титул.

Ранее в этом сезоне Баэс выиграл два грунтовых турнира — в Рио-де-Жанейро и Сантьяго. Благодаря этому он по-прежнему находится в топ-20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лайовича в этом матче можно поставить за 3.02, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: в мае аргентинец с трудом выиграл у серба на «Мастерсе» в Риме — 7:6, 7:6. Скорее всего, в предстоящем матче тоже будет интрига, но Лайович вряд ли сможет взять реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Баэса + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.