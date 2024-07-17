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    Сможет ли Лайович взять реванш у Баэса?

    Лайович — Баэс. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Гамбурге 17 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Лайович — Баэс
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    Себастьян Баэс
    Аргентинец Себастьян Баэс сыграет против серба Душана Лайовича во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 17 июля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Лайович — Баэс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 17 Июля 2024 года

    Душан Лайович

  • Сербия
    •  Душан Лайович 19:30 Себастьян Баэс

    Себастьян Баэс

  • Аргентина
    •

    Лайович

    Сербский теннисист в первом раунде одержал победу над Фелипе Мелихени-Родригесом — 6:2, 6:7, 6:3.

    Душан в этом матче не отдал ни одного гейма на собственной подаче, допустив несколько ошибок только на тай-брейке второго сета.

    Ранее в этом сезоне Лайович выиграл не менее двух матчей на трех грунтовых турнирах: в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро он дошел до четвертьфинала, а в Барселоне — до полуфинала.

    Прогнозы на теннис

    В столице Каталонии 34-летний Лайович выиграл у Диего Шварцмана, Юго Эмбера, Алехандро Давидовича-Фокины и Артура Фиса.

    Баэс

    Себастьян на старте турнира спокойно выиграл у Доминика Кепфера — 6:2, 6:3.

    Вопреки ожиданиям, аргентинец чересчур легко разобрался с немецким теннисистом. В этом матче он взял на приеме четыре гейма, в то время как у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

    Но это только подтверждает, что Баэс отлично играет на грунте. Вполне вероятно, что на этой неделе он будет бороться за титул.

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    Ранее в этом сезоне Баэс выиграл два грунтовых турнира — в Рио-де-Жанейро и Сантьяго. Благодаря этому он по-прежнему находится в топ-20.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Лайовича в этом матче можно поставить за 3.02, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.32.

    Прогноз: в мае аргентинец с трудом выиграл у серба на «Мастерсе» в Риме — 7:6, 7:6. Скорее всего, в предстоящем матче тоже будет интрига, но Лайович вряд ли сможет взять реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Баэса + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.

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    Лайович — Баэс: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Лайович взять реванш у Баэса?
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