Британец Кэмерон Норри сыграет против словака Йозефа Ковалика в первом круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 15 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Ковалик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Норри

Кэмерон проведет первый матч после Уимблдона, на котором он на этот раз дошел до третьего круга.

Во втором раунде Норри преподнес сенсацию, выиграв у своего соотечественника Джека Дрейпера, которого называли скрытым фаворитом после успешных выступлений на июньских турнирах.

После этого бывшая восьмая ракетка мира проиграл немцу Саше Звереву (4:6, 4:6, 6:7).

В целом Норри, конечно, не лучшим образом проводит сезон, но списывать со счетов его тоже пока рано.

Прогнозы на теннис

Например, в феврале Кэм дошел до полуфинала на грунтовом турнире в Рио-де-Жанейро, а в апреле выиграл два матча в Барселоне. Но неудачных результатов было значительно больше, это факт.

Ковалик

Йозеф тем временем после британского мэйджора уже успела сыграть на двух грунтовых «челленджерах», по итогам которых был близок к возвращению в топ-100.

Более того, на турнире в немецком Карлсруэ словацкий теннисист взял титул.

В решающем матче Ковалик одержал победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи (6:3, 7:6).

Правда, сразу после этого 31-летний Ковалик уступил Лукашу Клейну на старте турнира в Брауншвейге. Очевидно, что ему просто не хватило времени на восстановление.

Также не будем забывать про сенсационную победу Йозефа над Кареном Хачановым во втором круге Ролан Гаррос. В матче против россиянина он ушел с 0-2 по сетам.

В этом году Ковалик провел на грунте уже 43 матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.43, победу Ковалика букмекеры предлагают за 2.84.

Прогноз: британец хоть и любит играть на грунте, но есть сомнения, что он спокойно обыграет словака. Не исключено, что фавориту понадобится третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.