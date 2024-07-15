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    Норри легко пройдет первый круг в Бостаде?

    Норри — Ковалик. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бостаде 15 июля 2024 года

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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против словака Йозефа Ковалика в первом круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 15 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Ковалик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Бостад. Мужчины 15 Июля 2024 года

    Кэмерон Норри

  • Великобритания
    •  Кэмерон Норри 11:00 Йозеф Ковалик

    Йозеф Ковалик

  • Словакия
    •

    Норри

    Кэмерон проведет первый матч после Уимблдона, на котором он на этот раз дошел до третьего круга.

    Во втором раунде Норри преподнес сенсацию, выиграв у своего соотечественника Джека Дрейпера, которого называли скрытым фаворитом после успешных выступлений на июньских турнирах.

    После этого бывшая восьмая ракетка мира проиграл немцу Саше Звереву (4:6, 4:6, 6:7).

    В целом Норри, конечно, не лучшим образом проводит сезон, но списывать со счетов его тоже пока рано.

    Прогнозы на теннис

    Например, в феврале Кэм дошел до полуфинала на грунтовом турнире в Рио-де-Жанейро, а в апреле выиграл два матча в Барселоне. Но неудачных результатов было значительно больше, это факт.

    Ковалик

    Йозеф тем временем после британского мэйджора уже успела сыграть на двух грунтовых «челленджерах», по итогам которых был близок к возвращению в топ-100.

    Более того, на турнире в немецком Карлсруэ словацкий теннисист взял титул.

    В решающем матче Ковалик одержал победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи (6:3, 7:6).

    Правда, сразу после этого 31-летний Ковалик уступил Лукашу Клейну на старте турнира в Брауншвейге. Очевидно, что ему просто не хватило времени на восстановление.

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    Также не будем забывать про сенсационную победу Йозефа над Кареном Хачановым во втором круге Ролан Гаррос. В матче против россиянина он ушел с 0-2 по сетам.

    В этом году Ковалик провел на грунте уже 43 матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.43, победу Ковалика букмекеры предлагают за 2.84.

    Прогноз: британец хоть и любит играть на грунте, но есть сомнения, что он спокойно обыграет словака. Не исключено, что фавориту понадобится третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Норри — Ковалик: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на теннис. Норри легко пройдет первый круг в Бостаде?
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