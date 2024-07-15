Кэмерон Норри
Йозеф Ковалик
Норри
Кэмерон проведет первый матч после Уимблдона, на котором он на этот раз дошел до третьего круга.
Во втором раунде Норри преподнес сенсацию, выиграв у своего соотечественника Джека Дрейпера, которого называли скрытым фаворитом после успешных выступлений на июньских турнирах.
После этого бывшая восьмая ракетка мира проиграл немцу Саше Звереву (4:6, 4:6, 6:7).
В целом Норри, конечно, не лучшим образом проводит сезон, но списывать со счетов его тоже пока рано.
Например, в феврале Кэм дошел до полуфинала на грунтовом турнире в Рио-де-Жанейро, а в апреле выиграл два матча в Барселоне. Но неудачных результатов было значительно больше, это факт.
Ковалик
Йозеф тем временем после британского мэйджора уже успела сыграть на двух грунтовых «челленджерах», по итогам которых был близок к возвращению в топ-100.
Более того, на турнире в немецком Карлсруэ словацкий теннисист взял титул.
В решающем матче Ковалик одержал победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи (6:3, 7:6).
Правда, сразу после этого 31-летний Ковалик уступил Лукашу Клейну на старте турнира в Брауншвейге. Очевидно, что ему просто не хватило времени на восстановление.
Также не будем забывать про сенсационную победу Йозефа над Кареном Хачановым во втором круге Ролан Гаррос. В матче против россиянина он ушел с 0-2 по сетам.
В этом году Ковалик провел на грунте уже 43 матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.43, победу Ковалика букмекеры предлагают за 2.84.
Прогноз: британец хоть и любит играть на грунте, но есть сомнения, что он спокойно обыграет словака. Не исключено, что фавориту понадобится третий сет.
- 2.31Алькарас — Джокович: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.94Качин — Берреттини: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.92Мартинес — Арнальди: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.