Египтянка Маяр Шериф сыграет против француженки Селены Жанисиевич в полуфинале турнира WTA 125 во французском Контрексевиле. Матч пройдет 13 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Жанисиевич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шериф

Маяр пятый раз в сезоне дошла до полуфинала. Примечательно, что в четырех предыдущих случаях это было тоже на грунте.

Но также стоит отметить, что в этом году египетская теннисистка выиграла по два матча на «тысячниках» в Мадриде и Риме. В Вечном городе она обыграла будущую финалистку Ролан Гаррос и Уимблдона Жасмин Паолини.

В четвертьфинале текущего турнира Шериф одержала уверенную победу над колумбийкой Эмилиано Аранго — 6:4, 6:2.

Прогнозы на теннис

Во втором круге Шериф разгромила американку Марию Матеас. В первом раунде ее соперницей была россиянка Полина Кудерметова, которая снялась при счете 6:2, 1:0 в пользу Маяр.

Жанисиевич

Селена тем временем впервые в сезоне добралась до полуфинала на уровне WTA 125.

До этого французская теннисистка трижды доходила до этой стадии на турнирах ITF.

В Контрексевиле Жанисиевич начала с разгромной победы на своей соотечественницей Аманди Эсс.

Во втором круге 21-летняя Жанисиевич выиграла у нидерландки Сьюзан Ламенс, а в четвертьфинале — у словенки Далилы Якупович (2:6, 6:2, 6:3).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шериф в этом матче можно поставить за 1.12, победу Жанисиевич букмекеры предлагают за 5.45.

Прогноз: вряд ли у египтянки возникнут серьезные проблемы в предстоящем матче. Скорее всего, ей хватит двух сетов для выхода в финал.

Рекомендуемая ставка: победа Шериф + тотал геймов больше 17,5 за 1.88.