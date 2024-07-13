Шериф
Маяр пятый раз в сезоне дошла до полуфинала. Примечательно, что в четырех предыдущих случаях это было тоже на грунте.
Но также стоит отметить, что в этом году египетская теннисистка выиграла по два матча на «тысячниках» в Мадриде и Риме. В Вечном городе она обыграла будущую финалистку Ролан Гаррос и Уимблдона Жасмин Паолини.
В четвертьфинале текущего турнира Шериф одержала уверенную победу над колумбийкой Эмилиано Аранго — 6:4, 6:2.
Во втором круге Шериф разгромила американку Марию Матеас. В первом раунде ее соперницей была россиянка Полина Кудерметова, которая снялась при счете 6:2, 1:0 в пользу Маяр.
Жанисиевич
Селена тем временем впервые в сезоне добралась до полуфинала на уровне WTA 125.
До этого французская теннисистка трижды доходила до этой стадии на турнирах ITF.
В Контрексевиле Жанисиевич начала с разгромной победы на своей соотечественницей Аманди Эсс.
Во втором круге 21-летняя Жанисиевич выиграла у нидерландки Сьюзан Ламенс, а в четвертьфинале — у словенки Далилы Якупович (2:6, 6:2, 6:3).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шериф в этом матче можно поставить за 1.12, победу Жанисиевич букмекеры предлагают за 5.45.
Прогноз: вряд ли у египтянки возникнут серьезные проблемы в предстоящем матче. Скорее всего, ей хватит двух сетов для выхода в финал.
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Рекомендуемая ставка: победа Шериф + тотал геймов больше 17,5 за 1.88.