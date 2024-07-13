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    Шериф выйдет в пятый финал в сезоне?

    Шериф — Жанисиевич. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Контрексевиль 13 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шериф — Жанисиевич
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    Маяр Шериф
    Египтянка Маяр Шериф сыграет против француженки Селены Жанисиевич в полуфинале турнира WTA 125 во французском Контрексевиле. Матч пройдет 13 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Жанисиевич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шериф

    Маяр пятый раз в сезоне дошла до полуфинала. Примечательно, что в четырех предыдущих случаях это было тоже на грунте.

    Но также стоит отметить, что в этом году египетская теннисистка выиграла по два матча на «тысячниках» в Мадриде и Риме. В Вечном городе она обыграла будущую финалистку Ролан Гаррос и Уимблдона Жасмин Паолини.

    В четвертьфинале текущего турнира Шериф одержала уверенную победу над колумбийкой Эмилиано Аранго — 6:4, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Во втором круге Шериф разгромила американку Марию Матеас. В первом раунде ее соперницей была россиянка Полина Кудерметова, которая снялась при счете 6:2, 1:0 в пользу Маяр.

    Жанисиевич

    Селена тем временем впервые в сезоне добралась до полуфинала на уровне WTA 125.

    До этого французская теннисистка трижды доходила до этой стадии на турнирах ITF.

    В Контрексевиле Жанисиевич начала с разгромной победы на своей соотечественницей Аманди Эсс.

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    Во втором круге 21-летняя Жанисиевич выиграла у нидерландки Сьюзан Ламенс, а в четвертьфинале — у словенки Далилы Якупович (2:6, 6:2, 6:3).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шериф в этом матче можно поставить за 1.12, победу Жанисиевич букмекеры предлагают за 5.45.

    Прогноз: вряд ли у египтянки возникнут серьезные проблемы в предстоящем матче. Скорее всего, ей хватит двух сетов для выхода в финал.

    Рекомендуемая ставка: победа Шериф + тотал геймов больше 17,5 за 1.88.

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    Шериф — Жанисиевич: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 13.07.2024. Прогнозы на теннис. Шериф выйдет в пятый финал в сезоне?
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