Остапенко второй раз в карьере выйдет в полуфинал Уимблдона?

Латвийская теннисистка Алена Остапенко сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 10 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Остапенко — Крейчикова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Остапенко

Алена дошла до четвертьфинала британского мэйджора третий раз в карьере и впервые за шесть лет.

Ее лучшим результатом здесь пока остается выход в полуфинал в 2018 году.

На текущем турнире Остапенко до сих пор не проиграла ни сета. Отчасти это связано с тем, что до сих пор у нее была не самая сложная сетка.

В четвертом круге Остапенко дерзко остановила Юлию Путинцеву, которая перед этим преподнесла главную сенсацию турнира, выиграв у Иги Свентек.

В отличие от первой ракетки мира, у Алены не возникло никаких проблем в матче против теннисистки из Казахстана — 6:2, 6:3. В этом нет абсолютно ничего удивительного, Путинцевой все-таки нелегко регулярно демонстрировать столь высокий уровень, как в игре против Свентек.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В остальных матчах Остапенко разгромила австралийку Айлу Томлянович, украинку Дарью Снигур и американку Бернарду Перу.

Крейчикова

Барбора тем временем впервые добралась на Уимблдоне до четвертьфинала.

Чешская теннисистка наконец-то восстановилась после очередной травмы, которая полностью испортила ей весеннюю часть сезона.

В апреле Крейчикова не прошла ни раунда в Штутгаре и Мадриде, а в мае уступила на старте турнира в Страсбурге и на Ролан Гаррос.

На неделе перед Уимблдоном бывшая вторая ракетка мира проиграла Лейле Фернандес в первом круге турнира в Истборне. В Бирмингеме Барбора выступила лучше — дошла до четвертьфинала, где проиграла Анастасии Потаповой.

На британском мэйджоре Крейчикова начала с победы над Вероникой Кудерметовой. В следующем раунде чемпионка Ролан Гаррос-2021 выиграла у Кэти Волынец, а потом спокойно остановила испанку Джессику Бузас-Манейро.

В четвертом круге Крейчикова одержала победу над американкой Даниэль Коллинз — 7:5, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 1.49, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.69.

Прогноз: Алена ведет 5-2 в личных встречах с Барборой. В их единственном до сих пор матче на траве Остапенко в прошлом году выиграла у Крейчиковой в финале турнира в Бирмингеме — 7:6, 6:4.

Есть подозрение, что чешская теннисистка снова не справится с размашистыми ударами представительницы Латвии, которую сейчас можно назвать одной из главных фавориток турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Остапенко в двух сетах за 2.19.