Бублик второй год подряд выйдет в 1/8 финала Уимблдона?

Томми Пол
Александр Бублик
Пол
Томми третий год подряд выиграл на британском мэйджоре не менее двух матчей.
При этом его лучшим результатом здесь пока что остается выход в четвертый круг в 2022 году.
Примечательно, что на этот раз Полу досталась не самая сложная сетка на старте турнира, но в итоге он с большим трудом добрался до третьего круга.
В первом матче Пол одержал победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:2, 6:1, 4:6, 6:3.
После этого у 13-й ракетки мира был тяжелейший матч против Отто Виртанена. Томми дожал финна только в пятой партии — 4:6, 6:3, 5:7, 7:5, 6:4.
Но также отметим, что победная серия Пола составляет уже семь матчей. За неделю до Уимблдона он выиграл престижный турнир в Лондоне.
Бублик
Для Саши турнир начался с тяжелейшего матча против Якуба Меньшика. Второй раз в карьере ему удалось отыграться с 0-2 по сетам — 4:6, 6:7, 6:4, 6:4, 6:2.
В начале встречи с чехом успела проскочить мысль, что представитель Казахстана все-таки не успел восстановиться после травмы, из-за которой он невыразительно провел июньские турниры.
Но, как оказалось, все в порядке, это подтвердил и матч против Арура Казо. Бублик спокойно переиграл француза — 6:4, 7:6. 6:4.
В этом матче Бублик просто невероятно играл на подаче — забрал 94 процента очков на первом мяче и 62 процента на втором.
В прошлом году он дошел на Уимблдоне до четвертого круга, где проиграл Андрею Рублеву.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.52, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.54.
Прогноз: американцу будет очень тяжело, если Саша сможет стабильно подавать первым мячом. Вполне вероятно, что это один из тех матчей третьего круга, в котором фаворит не подтвердит свой статус.
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Рекомендуемая ставка: победа Бублика за 2.54.