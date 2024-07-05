Бублик второй год подряд выйдет в 1/8 финала Уимблдона?

Американец Томми Пол сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Бублик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пол

Томми третий год подряд выиграл на британском мэйджоре не менее двух матчей.

При этом его лучшим результатом здесь пока что остается выход в четвертый круг в 2022 году.

Примечательно, что на этот раз Полу досталась не самая сложная сетка на старте турнира, но в итоге он с большим трудом добрался до третьего круга.

В первом матче Пол одержал победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:2, 6:1, 4:6, 6:3.

После этого у 13-й ракетки мира был тяжелейший матч против Отто Виртанена. Томми дожал финна только в пятой партии — 4:6, 6:3, 5:7, 7:5, 6:4.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Но также отметим, что победная серия Пола составляет уже семь матчей. За неделю до Уимблдона он выиграл престижный турнир в Лондоне.

Бублик

Для Саши турнир начался с тяжелейшего матча против Якуба Меньшика. Второй раз в карьере ему удалось отыграться с 0-2 по сетам — 4:6, 6:7, 6:4, 6:4, 6:2.

В начале встречи с чехом успела проскочить мысль, что представитель Казахстана все-таки не успел восстановиться после травмы, из-за которой он невыразительно провел июньские турниры.

Но, как оказалось, все в порядке, это подтвердил и матч против Арура Казо. Бублик спокойно переиграл француза — 6:4, 7:6. 6:4.

В этом матче Бублик просто невероятно играл на подаче — забрал 94 процента очков на первом мяче и 62 процента на втором.

В прошлом году он дошел на Уимблдоне до четвертого круга, где проиграл Андрею Рублеву.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.52, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.54.

Прогноз: американцу будет очень тяжело, если Саша сможет стабильно подавать первым мячом. Вполне вероятно, что это один из тех матчей третьего круга, в котором фаворит не подтвердит свой статус.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика за 2.54.