Бублик второй год подряд выйдет в 1/8 финала Уимблдона?

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    Пол — Бублик. Ставка (к. 2.24) и прогноз на Уимблдон 5 июля 2024 года

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    Александр Бублик
    Американец Томми Пол сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Бублик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 05 Июля 2024 года

    Томми Пол

  • США
    •  Томми Пол 13:00 Александр Бублик

    Александр Бублик

  • Казахстан
    •

    Пол

    Томми третий год подряд выиграл на британском мэйджоре не менее двух матчей.

    При этом его лучшим результатом здесь пока что остается выход в четвертый круг в 2022 году.

    Примечательно, что на этот раз Полу досталась не самая сложная сетка на старте турнира, но в итоге он с большим трудом добрался до третьего круга.

    В первом матче Пол одержал победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:2, 6:1, 4:6, 6:3.

    После этого у 13-й ракетки мира был тяжелейший матч против Отто Виртанена. Томми дожал финна только в пятой партии — 4:6, 6:3, 5:7, 7:5, 6:4.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Но также отметим, что победная серия Пола составляет уже семь матчей. За неделю до Уимблдона он выиграл престижный турнир в Лондоне.

    Бублик

    Для Саши турнир начался с тяжелейшего матча против Якуба Меньшика. Второй раз в карьере ему удалось отыграться с 0-2 по сетам — 4:6, 6:7, 6:4, 6:4, 6:2.

    В начале встречи с чехом успела проскочить мысль, что представитель Казахстана все-таки не успел восстановиться после травмы, из-за которой он невыразительно провел июньские турниры.

    Но, как оказалось, все в порядке, это подтвердил и матч против Арура Казо. Бублик спокойно переиграл француза — 6:4, 7:6. 6:4.

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    В этом матче Бублик просто невероятно играл на подаче — забрал 94 процента очков на первом мяче и 62 процента на втором.

    В прошлом году он дошел на Уимблдоне до четвертого круга, где проиграл Андрею Рублеву.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.52, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.54.

    Прогноз: американцу будет очень тяжело, если Саша сможет стабильно подавать первым мячом. Вполне вероятно, что это один из тех матчей третьего круга, в котором фаворит не подтвердит свой статус.

    Рекомендуемая ставка: победа Бублика за 2.54.

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    Пол — Бублик: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на теннис. Бублик второй год подряд выйдет в 1/8 финала Уимблдона?
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