Свитолина расправится с задиристой немкой?

Немка Юле Нимайер и украинка Элина Свитолина встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 04 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нимайер — Свитолина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Юле Нимайер

По пока что непродолжительной карьере Нимайер с уверенностью можно сказать только одно — немка никогда не сдается.

У нее многое не получалось по нынешнему сезону, но почти все проигрыши Юле случались в трех поединках.

В первом круге ей противостояла совсем непростая швейцарка Голубич, но игра для немецкой теннисистки оказалась проходной, поскольку за два сезона она отдала противнице всего три гейма.

В поединке против Свитолиной будет совсем иной теннис, где Нимайер постарается сыграть максимально агрессивно.

Элина Свитолина

Не было никаких сомнений, что к «Уимблдону» у Свитолиной не будет никаких проблем с мотивацией, что оказалось правдой.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В матче первого круга ей досталась в соперницы полька Линетт, которая в некоторые отрезки по сезону может быть крайне неприятной соперницей.

Опасения подтвердились, поскольку украинке потребовалось более двух с половиной часов, чтобы сломить сопротивление Магды в трех сетах.

После такой разминки украинке уже никто не страшен по сетке, и в поединке против Нимайер она убдет иметь однозначное преимущество на корте.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в украинскую теннисистку в этом поединке: победа Нимайер — 2.71, победа Свитолиной — 1.47.

Прогноз: Немка не окажет никакого сопротивления украинке

Ставка: Ф2 (-3) за 1.75

Альтернативный прогноз: Борьбы в матче не получится

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.68