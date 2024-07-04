Свитолина расправится с задиристой немкой?

Жюль Нимайер
Элина Свитолина
Юле Нимайер
По пока что непродолжительной карьере Нимайер с уверенностью можно сказать только одно — немка никогда не сдается.
У нее многое не получалось по нынешнему сезону, но почти все проигрыши Юле случались в трех поединках.
В первом круге ей противостояла совсем непростая швейцарка Голубич, но игра для немецкой теннисистки оказалась проходной, поскольку за два сезона она отдала противнице всего три гейма.
В поединке против Свитолиной будет совсем иной теннис, где Нимайер постарается сыграть максимально агрессивно.
Элина Свитолина
Не было никаких сомнений, что к «Уимблдону» у Свитолиной не будет никаких проблем с мотивацией, что оказалось правдой.
В матче первого круга ей досталась в соперницы полька Линетт, которая в некоторые отрезки по сезону может быть крайне неприятной соперницей.
Опасения подтвердились, поскольку украинке потребовалось более двух с половиной часов, чтобы сломить сопротивление Магды в трех сетах.
После такой разминки украинке уже никто не страшен по сетке, и в поединке против Нимайер она убдет иметь однозначное преимущество на корте.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в украинскую теннисистку в этом поединке: победа Нимайер — 2.71, победа Свитолиной — 1.47.
Прогноз: Немка не окажет никакого сопротивления украинке
- 2.01Гарсия — Пера: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.07Жабер — Монтгомери: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.88Алис — Хачанов: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-3) за 1.75
Альтернативный прогноз: Борьбы в матче не получится
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.68