ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мерих ДемиралДневник Евро. Стюарды избили болельщика, грузин наградили на родине, скандальная радость Демирала, гонка бомбардиров в разгаре Михаил Фисенко«В КХЛ "Лада" попала в зону турбулентности». Михаил Фисенко — о минувшем сезоне тольяттинцев и новом чемпионе КХЛ Марцел ЛичкаЛето «Динамо»: трансферная апатия перечеркнет чемпионские амбиции?
  • 23:11
    • Источник: Илич станет игроком «Зенита»
  • 21:55
    • «Динамо» проиграло «Партизану» по пенальти в Братском кубке
  • 21:37
    • Шнайдер разгромила Стивенс и вышла в третий круг Уимблдона
  • 20:25
    • Месси попал в символическую сборную группового этапа Кубка Америки-2024
    Все новости спорта

    Свитолина расправится с задиристой немкой?

    Нимайер — Свитолина. Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч второго круга «Уимблдона», 04 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на Юле Нимайер Прогнозы на Элина Свитолина
    Прогноз и ставки на Нимайер — Свитолина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элина Свитолина
    Немка Юле Нимайер и украинка Элина Свитолина встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 04 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нимайер — Свитолина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Женщины 04 Июля 2024 года

    Жюль Нимайер

  • Германия
    •  Жюль Нимайер 16:30 Элина Свитолина

    Элина Свитолина

  • Украина
    •

    Юле Нимайер

    По пока что непродолжительной карьере Нимайер с уверенностью можно сказать только одно — немка никогда не сдается.

    У нее многое не получалось по нынешнему сезону, но почти все проигрыши Юле случались в трех поединках.

    В первом круге ей противостояла совсем непростая швейцарка Голубич, но игра для немецкой теннисистки оказалась проходной, поскольку за два сезона она отдала противнице всего три гейма.

    В поединке против Свитолиной будет совсем иной теннис, где Нимайер постарается сыграть максимально агрессивно.

    Элина Свитолина

    Не было никаких сомнений, что к «Уимблдону» у Свитолиной не будет никаких проблем с мотивацией, что оказалось правдой.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В матче первого круга ей досталась в соперницы полька Линетт, которая в некоторые отрезки по сезону может быть крайне неприятной соперницей.

    Опасения подтвердились, поскольку украинке потребовалось более двух с половиной часов, чтобы сломить сопротивление Магды в трех сетах.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    После такой разминки украинке уже никто не страшен по сетке, и в поединке против Нимайер она убдет иметь однозначное преимущество на корте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в украинскую теннисистку в этом поединке: победа Нимайер — 2.71, победа Свитолиной — 1.47.

    Прогноз: Немка не окажет никакого сопротивления украинке

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.75

    Альтернативный прогноз: Борьбы в матче не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.68

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Крисиума — Крузейро
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ди Си Юнайтед — Цинциннати
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шарлотт — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Монреаль
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Атлетико Гойаненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Гарсия — Пера
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Жабер — Монтгомери
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Алис — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Махач — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нимайер — Свитолина: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на теннис. Свитолина расправится с задиристой немкой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры