Серб Новак Джокович сыграет против чеха Вита Копршивы в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Копршива — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Копршива

Чешский теннисист впервые в карьере пробился в основную сетку британского мэйджора.

В отличие от двух предыдущих сезонов, на этот раз ему удалоь пройти непростую квалификацию.

Более того, в решающем раунде отбора Вит преподнес сенсацию, обыграв француза Ришара Гаске.

В остальных матчах 123-я ракетка мира переиграл немца Генри Сквире и боливийца Уго Дельена.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Интересно, что до этого сезона у 27-летнего Копршивы было лишь три матча на траве (одна победа и два поражения).

Джокович

Да уж, в начале июня Новаку прооперировали колено, а уже второго июля он сыграет на Уимблдоне.

Только Джокович знает правду о своем состоянии, есть подозрение, что он рискует, очень рискует.

Судя по его комментариям, 37-летний серб не смог смириться с мыслью о том, что он пропустит британский мэйджор и останется в тени Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

Несколько дней назад Джокович обыграл Даниила Медведева (6:3, 6:4) в рамках выставочного матча. Но это все равно не самая показательная ситуация.

Новак наверняка без проблем пройдет первые раунды, но есть подозрение, что его колено пока не готово к ежедневным нагрузкам в течение двух недель.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры тоже считают, что Джокович спокойно пройдет первый круг. Победу Копршивы предлагают за 15.25.

Прогноз: да, скорее всего, Новак постарается не затягивать. В его случае сейчас важно тратить как можно меньше сил перед сложными матчами, которые начнутся где-то с четвертого раунда.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-9,5) за 2.12.