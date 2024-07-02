Копршива
Чешский теннисист впервые в карьере пробился в основную сетку британского мэйджора.
В отличие от двух предыдущих сезонов, на этот раз ему удалоь пройти непростую квалификацию.
Более того, в решающем раунде отбора Вит преподнес сенсацию, обыграв француза Ришара Гаске.
В остальных матчах 123-я ракетка мира переиграл немца Генри Сквире и боливийца Уго Дельена.
Интересно, что до этого сезона у 27-летнего Копршивы было лишь три матча на траве (одна победа и два поражения).
Джокович
Да уж, в начале июня Новаку прооперировали колено, а уже второго июля он сыграет на Уимблдоне.
Только Джокович знает правду о своем состоянии, есть подозрение, что он рискует, очень рискует.
Судя по его комментариям, 37-летний серб не смог смириться с мыслью о том, что он пропустит британский мэйджор и останется в тени Карлоса Алькараса и Янника Синнера.
Несколько дней назад Джокович обыграл Даниила Медведева (6:3, 6:4) в рамках выставочного матча. Но это все равно не самая показательная ситуация.
Новак наверняка без проблем пройдет первые раунды, но есть подозрение, что его колено пока не готово к ежедневным нагрузкам в течение двух недель.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры тоже считают, что Джокович спокойно пройдет первый круг. Победу Копршивы предлагают за 15.25.
Прогноз: да, скорее всего, Новак постарается не затягивать. В его случае сейчас важно тратить как можно меньше сил перед сложными матчами, которые начнутся где-то с четвертого раунда.
- 1.92Ковачевич — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.90Рублев — Комесана: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.92Карбальес-Баэна — Зверев: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
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Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-9,5) за 2.12.