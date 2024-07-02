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    Джокович легко пройдет первый круг на Уимблдоне?

    Копршива — Джокович. Ставка (к. 2.12) и прогноз на Уимблдон 2 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Копршива — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против чеха Вита Копршивы в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Копршива — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Копршива

    Чешский теннисист впервые в карьере пробился в основную сетку британского мэйджора.

    В отличие от двух предыдущих сезонов, на этот раз ему удалоь пройти непростую квалификацию.

    Более того, в решающем раунде отбора Вит преподнес сенсацию, обыграв француза Ришара Гаске.

    В остальных матчах 123-я ракетка мира переиграл немца Генри Сквире и боливийца Уго Дельена.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Интересно, что до этого сезона у 27-летнего Копршивы было лишь три матча на траве (одна победа и два поражения).

    Джокович

    Да уж, в начале июня Новаку прооперировали колено, а уже второго июля он сыграет на Уимблдоне.

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    • Только Джокович знает правду о своем состоянии, есть подозрение, что он рискует, очень рискует.

    Судя по его комментариям, 37-летний серб не смог смириться с мыслью о том, что он пропустит британский мэйджор и останется в тени Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

    Несколько дней назад Джокович обыграл Даниила Медведева (6:3, 6:4) в рамках выставочного матча. Но это все равно не самая показательная ситуация.

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    Новак наверняка без проблем пройдет первые раунды, но есть подозрение, что его колено пока не готово к ежедневным нагрузкам в течение двух недель.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры тоже считают, что Джокович спокойно пройдет первый круг. Победу Копршивы предлагают за 15.25.

    Прогноз: да, скорее всего, Новак постарается не затягивать. В его случае сейчас важно тратить как можно меньше сил перед сложными матчами, которые начнутся где-то с четвертого раунда.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-9,5) за 2.12.

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    Копршива — Джокович: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Джокович легко пройдет первый круг на Уимблдоне?
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