Юлия Путинцева
Анжелика Кербер
Крейчикова
Барбору Крейчикову преследует чёрная полоса игр, в Истбурне теннисистка из Чехии не смогла преодолеть барьер в лице канадской спортсменки Лейлы Фернандес (2:6, 6:3, 2:6).
На кортах Бирмингема Крейчикова обыграла австралийку Дарью Сэвилл (6:1, 7:6) и британку Хэрриет Дарт (6:3, 6:4).
Однако в четвертьфинале турнира чешская спортсменка уступила Анастасии Потаповой из России (1:6, 4:6).
В рейтинге женской теннисной ассоциациии Барбора Крейчикова занимает 32 место.
Кудерметова
Вероника Кудерметова в матче за выход в четвертьфинал турнира WTA Бад Хомбург уступила датчанке Каролин Возняцки (2:6, 4:6). На корте соперницы провели 1 час и 25 минут игрового времени. Это было в рамках второго круга рейтингового турнира.
В стартовой игре немецкого турнира в Бад Хомбурге Вероника Кудерметова одержала волевую победу над Диан Парри из Франции (3:6, 7:5, 6:1).
Был ещё турнир категрии WTA-500 в Берлине, в котором Кудерметова провела четыре матча. В 1/8 финала российская спортсменка уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (4:6, 5:7). В этой встрече Кудерметова один раз подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустили три двойные ошибки.
Сам турнир для Кудерметовой сложился относительно хорошо, российская теннисистка на турнире выиграла три матча: были обыграны россиянка Людмила Самсонова (3:6, 6:4, 6:4), американка Кайла Дэй (6:1, 6:1) и Аника Стабел (6:0, 6:2).
Вероника Кудерметова занимает 38 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.11.
- 2.90Рублев — Комесана: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 1.99Машарова — Самсонова: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.07Калинская — Удварди: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Прогноз: Ожидается интересная борьба двух равных соперниц, мы конечно, же будем болеть за российскую теннисистку Веронику Кудерметову. Однако, предлагаем сыграть на результативности поединка.
Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 22.5 с коэффициентом 1.96.