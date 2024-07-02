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    Кудерметова вырвет путёвку в следующий круг?

    Крейчикова — Кудерметова. Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч, Уимблдон, 2 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Крейчикова — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова и чешка Барбора Крейчикова встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 2 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Крейчикова — Кудерметова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 02 Июля 2024 года

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •  Юлия Путинцева 16:30 Анжелика Кербер

    Анжелика Кербер

  • Германия
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    Крейчикова

    Барбору Крейчикову преследует чёрная полоса игр, в Истбурне теннисистка из Чехии не смогла преодолеть барьер в лице канадской спортсменки Лейлы Фернандес (2:6, 6:3, 2:6).

    На кортах Бирмингема Крейчикова обыграла австралийку Дарью Сэвилл (6:1, 7:6) и британку Хэрриет Дарт (6:3, 6:4).

    Однако в четвертьфинале турнира чешская спортсменка уступила Анастасии Потаповой из России (1:6, 4:6).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Барбора Крейчикова занимает 32 место.

    Кудерметова

    Вероника Кудерметова в матче за выход в четвертьфинал турнира WTA Бад Хомбург уступила датчанке Каролин Возняцки (2:6, 4:6). На корте соперницы провели 1 час и 25 минут игрового времени. Это было в рамках второго круга рейтингового турнира.

    В стартовой игре немецкого турнира в Бад Хомбурге Вероника Кудерметова одержала волевую победу над Диан Парри из Франции (3:6, 7:5, 6:1).

    Был ещё турнир категрии WTA-500 в Берлине, в котором Кудерметова провела четыре матча. В 1/8 финала российская спортсменка уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (4:6, 5:7). В этой встрече Кудерметова один раз подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустили три двойные ошибки.

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    • Сам турнир для Кудерметовой сложился относительно хорошо, российская теннисистка на турнире выиграла три матча: были обыграны россиянка Людмила Самсонова (3:6, 6:4, 6:4), американка Кайла Дэй (6:1, 6:1) и Аника Стабел (6:0, 6:2).

    Вероника Кудерметова занимает 38 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.11.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    Прогноз: Ожидается интересная борьба двух равных соперниц, мы конечно, же будем болеть за российскую теннисистку Веронику Кудерметову. Однако, предлагаем сыграть на результативности поединка.

    Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 22.5 с коэффициентом 1.96.

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    Крейчикова — Кудерметова: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Кудерметова вырвет путёвку в следующий круг?
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