Россиянин Павел Котов сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Томпсон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Котов

Павел впервые в карьере сыграет на Уимблдоне. Примечательно, что он автоматически попал в основную сетку.

Как известно, не так так давно российский теннисист дебютировал в топ-50 благодаря успешным выступлениям на грунте.

Но сейчас важно отметить, что Котов не провел ни одного матча на траве британским мэйджором.

Котов планировал сыграть в Истборне, но в итоге снялся. Возможно, это связано с тем, что сейчас он сконцентрирован, в первую очередь, на подготовке к олимпийскому турниру в Париже. Известно, что Павел поедет на Игру в столицу Франции.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

К слову, свой предыдущий матч Котов провел в конце мая в Париже, когда проиграл итальянцу Яннику Синнеру в рамках третьего круга Ролан Гаррос.

Томпсон

Джордан тем временем восьмой раз подряд сыграет в основной сетке Уимблдона.

Австралиец один из тех незвездных теннисистов, которые действительно классно играют на траве.

Ранее в этом месяце Томпсон не выиграл ни одного матча в нидерландском Хертогенбосе, зато вскоре после этого он добрался до полуфинала на престижном турнире в Лондоне.

В прошлом году Томпсон проиграл во втором круге британского мэйджора Новаку Джоковичу. Но серб наверняка подтвердит, что ему было нелегко в матче с представителем Зеленого континента.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 3.88, победу Томпсона букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: в конце апреля Павел выиграл у Джордана на грунте в Мадриде. Скорее всего, австралиец возьмет реванш, причем очень уверенно.

Рекомендуемая ставка: победа Томпсона в трех сетах за 2.57.