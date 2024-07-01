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    Котов проиграет Томпсону с разгромным счетом?

    Котов — Томпсон. Ставка (к. 2.57) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Томпсон
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Томпсон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Котов

    Павел впервые в карьере сыграет на Уимблдоне. Примечательно, что он автоматически попал в основную сетку.

    Как известно, не так так давно российский теннисист дебютировал в топ-50 благодаря успешным выступлениям на грунте.

    Но сейчас важно отметить, что Котов не провел ни одного матча на траве британским мэйджором.

    Котов планировал сыграть в Истборне, но в итоге снялся. Возможно, это связано с тем, что сейчас он сконцентрирован, в первую очередь, на подготовке к олимпийскому турниру в Париже. Известно, что Павел поедет на Игру в столицу Франции.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    К слову, свой предыдущий матч Котов провел в конце мая в Париже, когда проиграл итальянцу Яннику Синнеру в рамках третьего круга Ролан Гаррос.

    Томпсон

    Джордан тем временем восьмой раз подряд сыграет в основной сетке Уимблдона.

    Австралиец один из тех незвездных теннисистов, которые действительно классно играют на траве.

    Ранее в этом месяце Томпсон не выиграл ни одного матча в нидерландском Хертогенбосе, зато вскоре после этого он добрался до полуфинала на престижном турнире в Лондоне.

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    В прошлом году Томпсон проиграл во втором круге британского мэйджора Новаку Джоковичу. Но серб наверняка подтвердит, что ему было нелегко в матче с представителем Зеленого континента.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 3.88, победу Томпсона букмекеры предлагают за 1.26.

    Прогноз: в конце апреля Павел выиграл у Джордана на грунте в Мадриде. Скорее всего, австралиец возьмет реванш, причем очень уверенно.

    Рекомендуемая ставка: победа Томпсона в трех сетах за 2.57.

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    Котов — Томпсон: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. Котов проиграет Томпсону с разгромным счетом?
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