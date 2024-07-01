Котов
Павел впервые в карьере сыграет на Уимблдоне. Примечательно, что он автоматически попал в основную сетку.
Как известно, не так так давно российский теннисист дебютировал в топ-50 благодаря успешным выступлениям на грунте.
Но сейчас важно отметить, что Котов не провел ни одного матча на траве британским мэйджором.
Котов планировал сыграть в Истборне, но в итоге снялся. Возможно, это связано с тем, что сейчас он сконцентрирован, в первую очередь, на подготовке к олимпийскому турниру в Париже. Известно, что Павел поедет на Игру в столицу Франции.
К слову, свой предыдущий матч Котов провел в конце мая в Париже, когда проиграл итальянцу Яннику Синнеру в рамках третьего круга Ролан Гаррос.
Томпсон
Джордан тем временем восьмой раз подряд сыграет в основной сетке Уимблдона.
Австралиец один из тех незвездных теннисистов, которые действительно классно играют на траве.
Ранее в этом месяце Томпсон не выиграл ни одного матча в нидерландском Хертогенбосе, зато вскоре после этого он добрался до полуфинала на престижном турнире в Лондоне.
В прошлом году Томпсон проиграл во втором круге британского мэйджора Новаку Джоковичу. Но серб наверняка подтвердит, что ему было нелегко в матче с представителем Зеленого континента.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 3.88, победу Томпсона букмекеры предлагают за 1.26.
Прогноз: в конце апреля Павел выиграл у Джордана на грунте в Мадриде. Скорее всего, австралиец возьмет реванш, причем очень уверенно.
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Рекомендуемая ставка: победа Томпсона в трех сетах за 2.57.