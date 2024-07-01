Харри
Николас перед Уимблдоном решил ограничиться лишь выставочными матчами на траве.
В прошлом году чилийский теннисист дошел до четвертьфинала в Галле, сыграл один матч в Истборне, после чего добрался до третьего круга на Уимблдоне, где уступил будущему чемпиону Карлосу Алькарасу.
В мае Харри сенсационно дошел до финала на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде. В решающем матче он проиграл немцу Саше Звереву.
Правда, вскоре после этого Харри провалил Открытый чемпионат Франции, уступив уже на старте турнира Корентену Мутэ.
Шаповалов
Денис перед британским мэйджором провел три матча на траве, в которых одержал лишь одну победу.
Еще в начале мая, вскоре после поражения от Хуберта Хуркача в третьем круге Ролан Гаррос, канадский теннисист уступил австралийцу Александру Вукичу на старте «челленджера» в Сербитоне.
На турнире в Штутгаре Шаповалов в первом круге с трудом выиграл у француза Маттео Мартино, после чего потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини (4:6, 4:6).
Лучшим результатом Шаповалова на Уимблдоне пока остается выход в полуфинал в 2021 году. Но также стоит отметить, что в 2023-м, несмотря на проблемы с коленом, Денис дошел до четвертого круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Харри в этом матче можно поставить за 2.21, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.67.
Прогноз: все-таки рискнем предположить, что Денис кое-как обыграет чилийского теннисиста. Вполне вероятно, что в этом матче теннисистам понадобится пятый сет.
- 2.10Штруфф — Марожан: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
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Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова + тотал сетов больше 3,5 за 2.52.