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    Шаповалову и Харри понадобится пятый сет?

    Харри — Шаповалов. Ставка (к. 2.52) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Харри — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Харри — Шаповалов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Харри

    Николас перед Уимблдоном решил ограничиться лишь выставочными матчами на траве.

    В прошлом году чилийский теннисист дошел до четвертьфинала в Галле, сыграл один матч в Истборне, после чего добрался до третьего круга на Уимблдоне, где уступил будущему чемпиону Карлосу Алькарасу.

    В мае Харри сенсационно дошел до финала на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде. В решающем матче он проиграл немцу Саше Звереву.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Правда, вскоре после этого Харри провалил Открытый чемпионат Франции, уступив уже на старте турнира Корентену Мутэ.

    Шаповалов

    Денис перед британским мэйджором провел три матча на траве, в которых одержал лишь одну победу.

    Еще в начале мая, вскоре после поражения от Хуберта Хуркача в третьем круге Ролан Гаррос, канадский теннисист уступил австралийцу Александру Вукичу на старте «челленджера» в Сербитоне.

    На турнире в Штутгаре Шаповалов в первом круге с трудом выиграл у француза Маттео Мартино, после чего потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини (4:6, 4:6).

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    Лучшим результатом Шаповалова на Уимблдоне пока остается выход в полуфинал в 2021 году. Но также стоит отметить, что в 2023-м, несмотря на проблемы с коленом, Денис дошел до четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Харри в этом матче можно поставить за 2.21, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.67.

    Прогноз: все-таки рискнем предположить, что Денис кое-как обыграет чилийского теннисиста. Вполне вероятно, что в этом матче теннисистам понадобится пятый сет.

    Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова + тотал сетов больше 3,5 за 2.52.

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    Харри — Шаповалов: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. Шаповалову и Харри понадобится пятый сет?
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