Канадец Денис Шаповалов сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Харри — Шаповалов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Харри

Николас перед Уимблдоном решил ограничиться лишь выставочными матчами на траве.

В прошлом году чилийский теннисист дошел до четвертьфинала в Галле, сыграл один матч в Истборне, после чего добрался до третьего круга на Уимблдоне, где уступил будущему чемпиону Карлосу Алькарасу.

В мае Харри сенсационно дошел до финала на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде. В решающем матче он проиграл немцу Саше Звереву.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Правда, вскоре после этого Харри провалил Открытый чемпионат Франции, уступив уже на старте турнира Корентену Мутэ.

Шаповалов

Денис перед британским мэйджором провел три матча на траве, в которых одержал лишь одну победу.

Еще в начале мая, вскоре после поражения от Хуберта Хуркача в третьем круге Ролан Гаррос, канадский теннисист уступил австралийцу Александру Вукичу на старте «челленджера» в Сербитоне.

На турнире в Штутгаре Шаповалов в первом круге с трудом выиграл у француза Маттео Мартино, после чего потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини (4:6, 4:6).

Лучшим результатом Шаповалова на Уимблдоне пока остается выход в полуфинал в 2021 году. Но также стоит отметить, что в 2023-м, несмотря на проблемы с коленом, Денис дошел до четвертого круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Харри в этом матче можно поставить за 2.21, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: все-таки рискнем предположить, что Денис кое-как обыграет чилийского теннисиста. Вполне вероятно, что в этом матче теннисистам понадобится пятый сет.

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова + тотал сетов больше 3,5 за 2.52.