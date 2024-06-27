Британка Хэриет Дарт и канадка Лейла Фернандес встретятся в четвертьфинале турнира в Истбурне. Матч пройдет 27 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дарт — Фернандес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хэриет Дарт

Когда только начался травяной сезон, то особых надежд на прорыв Дарт не было, но Хэрриет умеет внезапно удивлять.

На двух предыдущих травяных турнирах с начала месяца британка выступила максимально скромно, но на турнире в Истбурне она сотворила уже две сенсации.

В первой игре против Боузковой ход матча складывался так, что надежд у Хэриет было очень мало, но она смогла перетерпеть и в третьем сете вырвать победу. С Кенин получился более простой матч, поскольку в решающем сете она американке даже смогла повесить «баранку».

В поединке против Фернандес изначально нет никаких шансов на успех, однако Дарт может третий раз подряд удивить теннисную общественность.

Лейла Фернандес

Последние результаты Фернандес явно настраивают на оптимизм, поскольку так уверенно на траве канадка не играла никогда, как сейчас.

Прогнозы на теннис

Неделю назад в Бирмингеме она добралась как раз до четвертьфинала, где уступила австралийке Томлянович.

Сейчас она снова на этой стадии, попутно обыграв чешку Барбору Крейчикову и американку Эшлин Крюгер.

В поединке против Дарт расклад сил будет однозначно в её пользу, однако британка не отдаст просто так этот матч, поскольку она отдала уйму сил, чтобы оказаться в восьмёрке сильнейших.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Дарт — 3.63, победа Фернандес — 1.30.

Прогноз: Дарт ничего не сможет противопоставить более сильной сопернице

Ставка: Ф2 (-4) за 1.77

Альтернативный прогноз: Фернандес не станет затягивать этот матч

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.65