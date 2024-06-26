Каролина Мухова
Магда Линетт
Каролина Мухова
Прошлый сезон для Муховой стал лучшим в карьере, но в этом году она вообще не принимал участия в официальных соревнованиях, поэтому сложно что-то сказать о её текущей форме.
За время отсутствия в туре она не сильно потеряла в позициях, зато привела в норму свое здоровье.
Хочется верить, что на предстоящих двух мэйджорах Каролина покажет тот же зажигательный теннис, который и позволил ей завоевать новых поклонников в прошлом году.
С Линетт получится упорная игра, где перетягивание каната будет длиться до последнего розыгрыша в матче.
Магда Линетт
После того, как Линетт забралась в полуфинал австралийского чемпионата полтора года назад, никаких вменяемых результатов она больше не продемонстрировала.
Были определённые потуги на соревнования почти самого низкого ранка, но и там иногда случались необъяснимые провалы.
В последнее время к польки игра постепенно начинает возвращаться, но до полного восстановления ещё очень и очень далеко
Игра против Муховой будет интересной, но за чет большого количества игровой практики больше шансов пройти дальше именно у Линетт.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Муховой — 1.96, победа Линетт — 1.85.
Прогноз: За чет большей игровой практики дальше пройдет Линетт
- 2.12Касаткина — Юань: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.97Киз — Калинина: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.88Крюгер — Фернандес: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.85
Альтернативный прогноз: Встреча вполне претендует на трехсетовую игру
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.32