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    Линетт имеет больше шансов на проход дальше?

    Мухова — Линетт. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч в Истбурне 26 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мухова — Линетт
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    Магда Линетт
    Чешка Каролина Мухова и полька Магда Линетт встретятся во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 26 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мухова — Линетт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Женщины 26 Июня 2024 года

    Каролина Мухова

  • Чехия
    •  Каролина Мухова 13:00 Магда Линетт

    Магда Линетт

  • Польша
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    Каролина Мухова

    Прошлый сезон для Муховой стал лучшим в карьере, но в этом году она вообще не принимал участия в официальных соревнованиях, поэтому сложно что-то сказать о её текущей форме.

    За время отсутствия в туре она не сильно потеряла в позициях, зато привела в норму свое здоровье.
    Хочется верить, что на предстоящих двух мэйджорах Каролина покажет тот же зажигательный теннис, который и позволил ей завоевать новых поклонников в прошлом году.

    С Линетт получится упорная игра, где перетягивание каната будет длиться до последнего розыгрыша в матче.

    Магда Линетт

    После того, как Линетт забралась в полуфинал австралийского чемпионата полтора года назад, никаких вменяемых результатов она больше не продемонстрировала.

    Прогнозы на теннис

    Были определённые потуги на соревнования почти самого низкого ранка, но и там иногда случались необъяснимые провалы.

    В последнее время к польки игра постепенно начинает возвращаться, но до полного восстановления ещё очень и очень далеко

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    Игра против Муховой будет интересной, но за чет большого количества игровой практики больше шансов пройти дальше именно у Линетт.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Муховой — 1.96, победа Линетт — 1.85.

    Прогноз: За чет большей игровой практики дальше пройдет Линетт

    Ставка: П2 за 1.85

    Альтернативный прогноз: Встреча вполне претендует на трехсетовую игру

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.32

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    Мухова — Линетт: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на теннис. Линетт имеет больше шансов на проход дальше?
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