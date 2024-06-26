Чешка Каролина Мухова и полька Магда Линетт встретятся во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 26 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мухова — Линетт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Каролина Мухова

Прошлый сезон для Муховой стал лучшим в карьере, но в этом году она вообще не принимал участия в официальных соревнованиях, поэтому сложно что-то сказать о её текущей форме.

За время отсутствия в туре она не сильно потеряла в позициях, зато привела в норму свое здоровье.

Хочется верить, что на предстоящих двух мэйджорах Каролина покажет тот же зажигательный теннис, который и позволил ей завоевать новых поклонников в прошлом году.

С Линетт получится упорная игра, где перетягивание каната будет длиться до последнего розыгрыша в матче.

Магда Линетт

После того, как Линетт забралась в полуфинал австралийского чемпионата полтора года назад, никаких вменяемых результатов она больше не продемонстрировала.

Прогнозы на теннис

Были определённые потуги на соревнования почти самого низкого ранка, но и там иногда случались необъяснимые провалы.

В последнее время к польки игра постепенно начинает возвращаться, но до полного восстановления ещё очень и очень далеко

Игра против Муховой будет интересной, но за чет большого количества игровой практики больше шансов пройти дальше именно у Линетт.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Муховой — 1.96, победа Линетт — 1.85.

Прогноз: За чет большей игровой практики дальше пройдет Линетт

Ставка: П2 за 1.85

Альтернативный прогноз: Встреча вполне претендует на трехсетовую игру

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.32