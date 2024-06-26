Россиянка Диана Шнайдер и украинка Даяна Ястремская встретятся во втором круге турнира в Бад Хомбург. Матч пройдёт 26 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Ястремская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шнайдер

Диана Шнайдер квалифицировалась во второй круг в немецком Бад Хомбурге. В стартовой игре рейтингового турнира российская теннисистка нанесла поражение Анжелике Кербер из Германии (7:5, 6:3).

Матч на травяном покрытии длился 1 час и 18 минут игрового времени. За это время Шнайдер выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта.

До этого Диана Шнайдер остановилась в шаге от выхода в полуфинал турнира в Бирмингеме. В эту стадию россиянку не пустила итальянка Элизабетта Кочаретто (7:5, 4:6, 2:6).

Прогнозы и ставки на спорт

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер улучшила своё положение на две позиции и теперь занимает 47 место.

Ястремская

В трёхсетовом поединке украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла российскую спортсменку Мирру Андрееву (4:6, 6:4, 6:3). На теннисном корте соперницы провели 2 часа и 8 минут.

А начался сезон на траве для Ястремской в Берлине. В квалификации WTA-500 в Германии Ястремская уступила Зейнеп Сонмез из Турции (6:3, 4:6, 1:6).

На «мэйджоре» в Париже Даяна Ястремская выиграла у австралийки Айлы Томлянович (3:6, 6:3, 6:3) и у китаянки Яфань Ван (6:2, 6:0). Даяна Ястремская занимает 28 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.80, победу Даяны Ястремской букмекеры предлагают за 2.02.

Прогноз: Турнир в Истбурне, по сути генеральная репетиция перед стартом крупного турнира серии Большого шлема — Уимблдона. Не исключаем, что Шнайдер и Ястремская проведут три сета.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 с коэффициентом 2.08.