Джованни Мпетши Перрикар (Франция)
Antoine Escoffier
Шнайдер
Диана Шнайдер квалифицировалась во второй круг в немецком Бад Хомбурге. В стартовой игре рейтингового турнира российская теннисистка нанесла поражение Анжелике Кербер из Германии (7:5, 6:3).
Матч на травяном покрытии длился 1 час и 18 минут игрового времени. За это время Шнайдер выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта.
До этого Диана Шнайдер остановилась в шаге от выхода в полуфинал турнира в Бирмингеме. В эту стадию россиянку не пустила итальянка Элизабетта Кочаретто (7:5, 4:6, 2:6).
В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер улучшила своё положение на две позиции и теперь занимает 47 место.
Ястремская
В трёхсетовом поединке украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла российскую спортсменку Мирру Андрееву (4:6, 6:4, 6:3). На теннисном корте соперницы провели 2 часа и 8 минут.
А начался сезон на траве для Ястремской в Берлине. В квалификации WTA-500 в Германии Ястремская уступила Зейнеп Сонмез из Турции (6:3, 4:6, 1:6).
На «мэйджоре» в Париже Даяна Ястремская выиграла у австралийки Айлы Томлянович (3:6, 6:3, 6:3) и у китаянки Яфань Ван (6:2, 6:0). Даяна Ястремская занимает 28 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.80, победу Даяны Ястремской букмекеры предлагают за 2.02.
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Прогноз: Турнир в Истбурне, по сути генеральная репетиция перед стартом крупного турнира серии Большого шлема — Уимблдона. Не исключаем, что Шнайдер и Ястремская проведут три сета.
Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 с коэффициентом 2.08.