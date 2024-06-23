Итальянец Янник Синнер сыграет против поляка Хуберта Хуркача в финале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 23 июня, начало — в 15:00 мск. Синнер — Хуркач: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Синнер

Янник добрался до финала на дебютном турнире в статусе первой ракетки мира. В каком-то смысле это действительно важный момент.

Интересно, что итальянец впервые сыграет в решающем матче на траве. До сих пор его лучшим результатом на этом покрытии был полуфинал на прошлогоднем Уимблдоне.

В субботу Синнер одержал победу над Чжичжэнем Чжаном — 6:4, 7:6. Как и ожидалось, у китайского теннисиста почти не было шансов на приеме. Но один момент все-таки стоит отметить: при счете 5:6 во втором сете Янник отыграл сетбол.

Синнер продлил до 36-ти матчей беспроигрышную серию против против соперников из-за пределов топ-20.

Прогнозы на теннис

В остальных матчах на этой неделе Синнер выиграл у Таллона Грикспора, Фабиана Марожана и Яна-Леннарда Штруффа.

Хуркач

Хуберт второй раз в карьере дошел в Галле до финала. В 2022-м он стал победителем местного турнира.

Хуберт Хуркач globallookpress.com

В полуфинале польский теннисист одержал победу над Сашей Зверевым — 7:6, 6:4. Как и в остальных раундах, ему снова не понадобился дополнительный сет.

В первой партии против немецкого теннисиста Хуркач шикарно провел тай-брейк, а во второй взял все геймы на своей подаче и сделал один брейк.

В предыдущих матчах Хуркач остановил Флавио Коболли, Джеймса Дакворта и Маркоса Гирона.

На этой неделе Хуби выиграл уже четыре тай-брейка. Его психологической стойкости можно только позавидовать.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можо поставить за 1.36, победу Хуркача букмекеры предлагают за 3.16.

Прогноз: на данный момент счет в личных встречах 2-2. Последний раз они играли между собой весной 2023-го, когда Янник переиграл Хуберта на «Мастерсе» в Монте-Карло. Но это, конечно, совсем не показательный момент в контексте их предстоящей встречи на траве.

С учетом того, насколько классно оба держат подачу, логично предположить, что здесь, возможно, будет даже больше одного тай-брейка. Ну и не факт, что Синнер подтвердит статус явного фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.10.