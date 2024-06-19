ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Парфенов«Мне не хотелось долго сидеть без дела». Дмитрий Парфенов — о Казахстане, любимых книгах и еврокубках Криштиану Роналду ушел с поля без забитых мячейКороче, Евро. 18-19 июня Пауло ДибалаЭдерсон, Дибала, Неймар: сборная звезд не попавших на Кубок Америки-2024
    Все новости спорта

    Пегула сможет пройти в четвертьфинал?

    Пегула — Векич. Ставка (к. 1.63) и прогноз на матч в Берлине 19 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Донна Векич Прогнозы на Джессика Пегула
    Прогноз и ставки на Пегула — Векич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джессика Пегула
    Американка Джессика Пегула и хорватка Донна Векич встретятся во втором круге турнира в Берлине. Матч пройдет 19 июня, начало — в 11:00 мск. Пегула — Векич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Берлин. Женщины 19 Июня 2024 года

    Джессика Пегула

  • США
    •  Джессика Пегула 11:00 Донна Векич

    Донна Векич

  • Хорватия
    •

    Джессика Пегула

    Уровень игры Пегулы прекрасно знаком тем, кто следит за женским теннисом, но американка иногда очень долго запрягает.

    Так пока происходит и в нынешнем сезоне. Да начала игры на траве последние матчи Джессика сыграла аж в апреле.

    Неудивительно, что на соревновании в Хертогенбосе на прошлой неделе она вылетела уже во втором круге соревнований.

    Поединок против Векич не получится игрой с односторонним движением, и шансы проиграть у Джессики очень даже реальные.

    Донна Векич

    Несмотря на то, что в сторону Векич часто льется непомерное количество хейта, держать марку и не обращать внимание на завистников у неё получается довольно хорошо.

    Прогнозы на теннис

    У хорватки часто случаются оглушительные провалы, но чаще она стабильна и добивается поставленных целей.

    Стартовая игра турнира была против отнюдь не самой слабой Нимайер, но в трех сетах хорватка смогла забрать свое и продвинуться по дистанции дальше.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В поединке против Пегулы шансы на успех будут, поскольку американка далека от лучшего образца самой себя прошлого сезона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пегулы — 1.63, победа Векич — 2.29.

    Прогноз: Пегуле будет непросто, но она победит

    Ставка: П1 за 1.63

    Альтернативный прогноз: В этой игре будет достаточно сыгранных геймов

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.19

    Ещё прогнозы на спорт
    2.42
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Американка Коко Гауфф и россиянка Екатерина Александрова встретятся во втором круге турнира в Берлине
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Азаренко — Сонмез
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Санфречче
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Берреттини — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Атырау — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Кочиаретто — Стивенс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хорватия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вондроушова — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Димитров — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фернандес — Голубич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Елимай — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Пегула — Векич. Американка Джессика Пегула и хорватка Донна Векич встретятся во втором круге турнира в Берлине. Матч пройдет 19 июня, начало — в 11:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Пегула — Векич с коэффициентом 1.63.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры