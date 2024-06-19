Джессика Пегула
Донна Векич
Джессика Пегула
Уровень игры Пегулы прекрасно знаком тем, кто следит за женским теннисом, но американка иногда очень долго запрягает.
Так пока происходит и в нынешнем сезоне. Да начала игры на траве последние матчи Джессика сыграла аж в апреле.
Неудивительно, что на соревновании в Хертогенбосе на прошлой неделе она вылетела уже во втором круге соревнований.
Поединок против Векич не получится игрой с односторонним движением, и шансы проиграть у Джессики очень даже реальные.
Донна Векич
Несмотря на то, что в сторону Векич часто льется непомерное количество хейта, держать марку и не обращать внимание на завистников у неё получается довольно хорошо.
У хорватки часто случаются оглушительные провалы, но чаще она стабильна и добивается поставленных целей.
Стартовая игра турнира была против отнюдь не самой слабой Нимайер, но в трех сетах хорватка смогла забрать свое и продвинуться по дистанции дальше.
В поединке против Пегулы шансы на успех будут, поскольку американка далека от лучшего образца самой себя прошлого сезона.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пегулы — 1.63, победа Векич — 2.29.
Прогноз: Пегуле будет непросто, но она победит
- 1.82Азаренко — Сонмез: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.73Потапова — Бронцетти: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.94Кочиаретто — Стивенс: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П1 за 1.63
Альтернативный прогноз: В этой игре будет достаточно сыгранных геймов
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.19