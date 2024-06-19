Американка Джессика Пегула и хорватка Донна Векич встретятся во втором круге турнира в Берлине. Матч пройдет 19 июня, начало — в 11:00 мск. Пегула — Векич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джессика Пегула

Уровень игры Пегулы прекрасно знаком тем, кто следит за женским теннисом, но американка иногда очень долго запрягает.

Так пока происходит и в нынешнем сезоне. Да начала игры на траве последние матчи Джессика сыграла аж в апреле.

Неудивительно, что на соревновании в Хертогенбосе на прошлой неделе она вылетела уже во втором круге соревнований.

Поединок против Векич не получится игрой с односторонним движением, и шансы проиграть у Джессики очень даже реальные.

Донна Векич

Несмотря на то, что в сторону Векич часто льется непомерное количество хейта, держать марку и не обращать внимание на завистников у неё получается довольно хорошо.

Прогнозы на теннис

У хорватки часто случаются оглушительные провалы, но чаще она стабильна и добивается поставленных целей.

Стартовая игра турнира была против отнюдь не самой слабой Нимайер, но в трех сетах хорватка смогла забрать свое и продвинуться по дистанции дальше.

В поединке против Пегулы шансы на успех будут, поскольку американка далека от лучшего образца самой себя прошлого сезона.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пегулы — 1.63, победа Векич — 2.29.

Прогноз: Пегуле будет непросто, но она победит

Ставка: П1 за 1.63

Альтернативный прогноз: В этой игре будет достаточно сыгранных геймов

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.19