Россиянка Анастасия Потапова и итальянка Лючия Бронцетти встретятся во втором круге турнира в Бирмингеме. Матч пройдет 19 июня, начало — в 18:30 мск. Потапова — Бронцетти: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Анастасия Потапова

Многие согласятся, что успехи Потаповой во многом зависят от её настроения. Часто оно очень хорошее, но бывают и оглушительные провалы.

Пока что последние новости, связанные с россиянкой, исключительно о том, как она проиграла матч в Париже Свентек чуть более, чем за 40 минут.

Зато в первом матче на траве Бирмингема россиянка уверено разобралась с Аванесян, которая сыграла совсем слабо.

В поединке против Бронцетти россиянка видится очевидной фавориткой, и если не сможет пройти дальше по дистанции, то будет винить в этом только себя.

Лючия Бронцетти

Нельзя говорить, что итальянка Бронцетти вышла на качественно иной уровень игры, однако её успехи на значимых турнирах стали случаться все чаще.

Прогнозы на теннис

На недавнем турнире в марокканском Рабате Лючия добралась до четвертьфинала, где только в трех сетах проиграла американке Слоан Стивенс.

В Бирмингеме она стартовала с довольно сложной победы над полькой Магдаленой Френх. Матч также растянулся на три партии.

С Потаповой придется максимально тяжело, поскольку класс игры россиянки значительно выше, и характер у неё куда более закаленный.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Потаповой — 1.34, победа Бронцетти — 3.27.

Прогноз: Потапова выиграет матч без особых проблем

Ставка: Ф1 (-4) за 1.73

Альтернативный прогноз: Анастасия будет диктовать свои условия от первой до последней минуты матча

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.27