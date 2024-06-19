Анастасия Потапова
Лючия Бронцетти
Анастасия Потапова
Многие согласятся, что успехи Потаповой во многом зависят от её настроения. Часто оно очень хорошее, но бывают и оглушительные провалы.
Пока что последние новости, связанные с россиянкой, исключительно о том, как она проиграла матч в Париже Свентек чуть более, чем за 40 минут.
Зато в первом матче на траве Бирмингема россиянка уверено разобралась с Аванесян, которая сыграла совсем слабо.
В поединке против Бронцетти россиянка видится очевидной фавориткой, и если не сможет пройти дальше по дистанции, то будет винить в этом только себя.
Лючия Бронцетти
Нельзя говорить, что итальянка Бронцетти вышла на качественно иной уровень игры, однако её успехи на значимых турнирах стали случаться все чаще.
На недавнем турнире в марокканском Рабате Лючия добралась до четвертьфинала, где только в трех сетах проиграла американке Слоан Стивенс.
В Бирмингеме она стартовала с довольно сложной победы над полькой Магдаленой Френх. Матч также растянулся на три партии.
С Потаповой придется максимально тяжело, поскольку класс игры россиянки значительно выше, и характер у неё куда более закаленный.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Потаповой — 1.34, победа Бронцетти — 3.27.
Прогноз: Потапова выиграет матч без особых проблем
- 1.82Азаренко — Сонмез: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.63Пегула — Векич: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
- 1.94Кочиаретто — Стивенс: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-4) за 1.73
Альтернативный прогноз: Анастасия будет диктовать свои условия от первой до последней минуты матча
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.27