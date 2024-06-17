Россиянка Анна Блинкова и австралийка Айла Томлянович встретятся в первом круге турнира в Бирмингеме. Матч пройдёт 17 июня, начало — в 12:00 мск. Томлянович — Блинкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Томлянович

Айла Томлянович выступит на Умиблдоне-2024 по защищённому рейтингу, турнир Большого шлема пройдёт с 1 по 14 июля.

А пока австралийская теннисистка готовится к старту травяного сезона в рамках WTA. Розыгрыш в Бримингеме для Томлянович начнётся с матча против россиянки Анны Блинковой.

Прогнозы на теннис

Томлянович неудачно провела турнир на Открытом чемпионате Франции. На мэйджоре в Париже спортсменка из Австралии проиграла украинке Даяне Ястремской в рамках первого круга.

В рейтинге WTA Айла Томлянович занимает 189 место.

Блинкова

Травяной сезон для Анны Блинковой стартовал со знаком минус, на рейтинговом турнире в Хертонгебосе российская теннисистка оступилась в первом круге. Блинкова проиграла американке Эмине Бектас (4:6, 0:6). На корте теннисистки провели 1 час и 15 минут игрового времени.

До турнира в Нидерландах Блинкова выступила на «Ролан Гаррос». На «мэйджоре» в Париже россиянка смогла пройти лишь один круг, обыграв на своём пути румынку Сорану Кырстя (6:3, 3:6, 7:6).

Однако во втором круге Анна Блинкова потерпела разгромное поражение от соотечественницы Элины Аванесян (3:6, 0:6).

В рейтинге WTA Анна Блинков занимает 60 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Томлянович в этом матче можно поставить за 1.64, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.27.

Прогноз: Анна Блинкова и Айла Томлянович примерно одного уровня теннисистки. Предсказать победительницу в этой паре сложно, но можно быть уверенным в том, что соперницы устроят яркую игру. Предположим, что австралийка и россиянка проведут все три сета на травяном корте.

Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 21.5 с коэффициентом 1.83.