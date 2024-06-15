Чешка Каролина Плишкова и француженка Диан Парри встретятся в полуфинале турнира в Ноттингеме. Матч пройдет 15 июня, начало — в 22:00 мск. Плишкова — Парри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Каролина Плишкова

Перед началом этого турнира надежд на успешное выступление Плишковой в этом турнире было довольно мало, но уровень игры чешки всегда был достаточно высок.

Все начиналось с разминочного матча против американки Кларк, а затем продолжилось игрой против Хизер Уотсон. В обоих матчах Каролина не испытала никаких сложностей с добычей победы.

В четвертьфинале было первое серьезное испытание под именем Онс Жабер, и Каролина его с честью выдержала, победив почти в трехчасовом марафоне.

После такой дозы положительных эмоций от победы над африканкой Плишкова может довольно легко обыграть и Парри, которую она превосходит в физической мощи довольно серьезно.

Диан Парри

На этом травяном турнире Парри откровенно удивляет, поскольку от неё никто не ожидал такой прыти.

Прогнозы на теннис

За три проведенных матча француженка не проиграла ни одного сета, что с ней случается крайне редко.

В матче четвертьфинала против австралийки Биррелл встреча не походила на прогулочную, поскольку Кимберли за два сета смогла взять аж девять геймов.

В поединке против Плишковой француженке будет весьма непросто, чтобы замахнуться на финал, но на стороне Диан запас по времени отдыха, поскольку чешка провела матч четвертьфинала несколькими часами ранее.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Плишковой — 1.46, победа Парри — 2.74.

Прогноз: Плишкова видится более явной претенденткой на победу

Ставка: Ф1 (-3) за 1.79

Альтернативный прогноз: Встреча завершится довольно быстро в пользу одной из теннисисток

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.44