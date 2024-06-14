Диан Парри
Перед стартом этого турнира не было уверенности, что Парри сможет навязать свою игру даже первой сопернице по соревнованиям, но она уже прошла два круга и не собирается на этом останавливаться.
Если в первом круге против Букши вполне можно было предположить победу, но не очень простую, то шансов против Сэвилл было совсем маловато.
Однако француженка в отличном стиле расправилась и с австралийкой. За два матча она не проиграла ни одного сета.
Так случилось, что в четвертьфинале играть против ещё одной австралийской спортсменки, и не факт, что Биррелл в нынешней своей форме сильнее той же Сэвилл.
Кимберли Бирелл
У Биррелл иногда случаются просветления по игре, но они случаются довольно редко и внезапно.
На траве австралийка любит играть больше всего, поскольку самые высокие результаты по карьере у неё именно на этом покрытии.
На этом турнире у неё были не самые сильные соперницы, но их также нужно было обыграть. Тем более Кимберли провела на один матч больше Парри, с которой ей и предстоит поспорить за выход в полуфинал.
В матче не получится борьбы, поскольку с технической точки зрения француженка на голову выше австралийки.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят во француженку этом поединке: победа Парри — 1.49, победа Биррелл — 2.65.
Прогноз: Парри деклассирует австралийку
- 1.85Френх — Бултер: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 2.16Крунич — Галфи: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 2.18Накашима — Штруфф: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-3) за 1.80.
Альтернативный прогноз: Француженка легко разделается с очередной австралийкой
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.80.