ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис де ла Фуэнте — главный тренер сборной ИспанииПуть к Евро. Сербский ультрас, неуверенность Испании и судороги Франции Эдин ТерзичУход Терзича был ожидаем. Блеск Лиги чемпионов скрывал глубокие проблемы «Боруссии» Мохамед СалахУйти или остаться? Главные трансферные саги межсезонья в АПЛ
    Все новости спорта

    Парри уже видит себя в полуфинале?

    Парри — Биррелл. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч в Ноттингеме 14 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Парри — Биррелл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диан Парри
    Француженка Диан Парри и австралийка Кимберли Биррелл встретятся в четвертьфинале турнира Ноттингеме. Матч пройдет 14 июня, начало — в 18:00 мск. Парри — Биррелл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Диан Парри

    Перед стартом этого турнира не было уверенности, что Парри сможет навязать свою игру даже первой сопернице по соревнованиям, но она уже прошла два круга и не собирается на этом останавливаться.

    Если в первом круге против Букши вполне можно было предположить победу, но не очень простую, то шансов против Сэвилл было совсем маловато.

    Однако француженка в отличном стиле расправилась и с австралийкой. За два матча она не проиграла ни одного сета.

    Так случилось, что в четвертьфинале играть против ещё одной австралийской спортсменки, и не факт, что Биррелл в нынешней своей форме сильнее той же Сэвилл.

    Кимберли Бирелл

    У Биррелл иногда случаются просветления по игре, но они случаются довольно редко и внезапно.

    Прогнозы на теннис

    На траве австралийка любит играть больше всего, поскольку самые высокие результаты по карьере у неё именно на этом покрытии.

    На этом турнире у неё были не самые сильные соперницы, но их также нужно было обыграть. Тем более Кимберли провела на один матч больше Парри, с которой ей и предстоит поспорить за выход в полуфинал.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В матче не получится борьбы, поскольку с технической точки зрения француженка на голову выше австралийки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во француженку этом поединке: победа Парри — 1.49, победа Биррелл — 2.65.

    Прогноз: Парри деклассирует австралийку

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.80.

    Альтернативный прогноз: Француженка легко разделается с очередной австралийкой

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.63
  • Прогноз на матч Сармьенто — Эстудиантес
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Тигре — Бельграно
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе — Крисиума
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фламенго — Гремио
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Попов — Франклин
  • Бои
  • Сегодня в 02:10
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Амазонас — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ланус — Расинг Авельянеда
  • Футбол
  • Сегодня в 03:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюэллс Олд Бойз — Институто Кордоба
  • Футбол
  • Сегодня в 03:15
    •  2.16
  • Прогноз на матч Палмейрас — Васко да Гама
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Баия — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Гольцов — Сантос
  • Бои
  • Сегодня в 04:20
    •  2.05
  • Прогноз на матч Молдавский — Васселл
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Парри — Биррелл. Француженка Диан Парри и австралийка Кимберли Биррелл встретятся в четвертьфинале турнира Ноттингеме. Матч пройдет 14 июня, начало — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Парри — Биррелл с коэффициентом 1.80.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры