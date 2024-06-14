Француженка Диан Парри и австралийка Кимберли Биррелл встретятся в четвертьфинале турнира Ноттингеме. Матч пройдет 14 июня, начало — в 18:00 мск. Парри — Биррелл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Диан Парри

Перед стартом этого турнира не было уверенности, что Парри сможет навязать свою игру даже первой сопернице по соревнованиям, но она уже прошла два круга и не собирается на этом останавливаться.

Если в первом круге против Букши вполне можно было предположить победу, но не очень простую, то шансов против Сэвилл было совсем маловато.

Однако француженка в отличном стиле расправилась и с австралийкой. За два матча она не проиграла ни одного сета.

Так случилось, что в четвертьфинале играть против ещё одной австралийской спортсменки, и не факт, что Биррелл в нынешней своей форме сильнее той же Сэвилл.

Кимберли Бирелл

У Биррелл иногда случаются просветления по игре, но они случаются довольно редко и внезапно.

Прогнозы на теннис

На траве австралийка любит играть больше всего, поскольку самые высокие результаты по карьере у неё именно на этом покрытии.

На этом турнире у неё были не самые сильные соперницы, но их также нужно было обыграть. Тем более Кимберли провела на один матч больше Парри, с которой ей и предстоит поспорить за выход в полуфинал.

В матче не получится борьбы, поскольку с технической точки зрения француженка на голову выше австралийки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во француженку этом поединке: победа Парри — 1.49, победа Биррелл — 2.65.

Прогноз: Парри деклассирует австралийку

Ставка: Ф2 (-3) за 1.80.

Альтернативный прогноз: Француженка легко разделается с очередной австралийкой

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.80.