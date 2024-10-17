Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 17 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Вавринка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Давидович-Фокина

Алехандро прошел первый круг на третьем турнире подряд. Правда, после «Мастерса» в Монреале он пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

Давидович-Фокина начал в шведской столице с уверенной победы над аргентинцем Тиаго Тиранте — 7:6, 6:2.

Алехандро в кои-то веки здорово играл и на подаче, и на приеме. Здесь достаточно сказать, что сопернику так и не удалось сделать хотя бы один брейк.

Прогнозы на теннис

В конце сентября Давидович-Фокина проиграл Андрею Рублеву во втором круге турнира в Пекине, а в начале октября уступил на этой стадии чеху Томашу Махачу на «Мастерсе» в Шанхае.

Вавринка

Стэн тем временем подтвердил наши предположения, что под конец сезона ему наконец-то удалось набрать оптимальную форму.

На старте турнира в Стокгольме 39-летний швейцарец остановил крепкого американца Брэндона Накашиму. Примечательно, что его победу здесь предлагали за 3.10.

Более того, Вавринка переиграл 23-летнего соперника в двух сетах — 6:4, 6:4.

Вавринка снова чудесно играл на подаче: на первом мяче он отдал сопернику пять очков. В итоге у Накашимы был лишь один брейк-пойнтов, который он не реализовал.

В начале октября Стэн прошел раунд на «тысячнике» в Шанхае — после победы над Джованни Мпетши-Перрикаром проиграл Флавио Коболли (7:6, 6:7, 3:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.69, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.17.

Прогноз: рискнем предположить, что Стэн обыграет импульсивного испанца. Дело не только в опыте: швейцарец заметно прибавил в плане выносливости.

Рекомендуемая ставка: победа Вавринки за 2.17.