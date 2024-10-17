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    Вавринка снова удивит на турнире в Стокгольме?

    Давидович-Фокина — Вавринка. Ставка (к. 2.17) и прогноз на турнир в Стокгольм 17 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Вавринка
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 17 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Вавринка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Давидович-Фокина

    Алехандро прошел первый круг на третьем турнире подряд. Правда, после «Мастерса» в Монреале он пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Давидович-Фокина начал в шведской столице с уверенной победы над аргентинцем Тиаго Тиранте — 7:6, 6:2.

    Алехандро в кои-то веки здорово играл и на подаче, и на приеме. Здесь достаточно сказать, что сопернику так и не удалось сделать хотя бы один брейк.

    Прогнозы на теннис

    В конце сентября Давидович-Фокина проиграл Андрею Рублеву во втором круге турнира в Пекине, а в начале октября уступил на этой стадии чеху Томашу Махачу на «Мастерсе» в Шанхае.

    Вавринка

    Стэн тем временем подтвердил наши предположения, что под конец сезона ему наконец-то удалось набрать оптимальную форму.

    На старте турнира в Стокгольме 39-летний швейцарец остановил крепкого американца Брэндона Накашиму. Примечательно, что его победу здесь предлагали за 3.10.

    Более того, Вавринка переиграл 23-летнего соперника в двух сетах — 6:4, 6:4.

    Вавринка снова чудесно играл на подаче: на первом мяче он отдал сопернику пять очков. В итоге у Накашимы был лишь один брейк-пойнтов, который он не реализовал.

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    В начале октября Стэн прошел раунд на «тысячнике» в Шанхае — после победы над Джованни Мпетши-Перрикаром проиграл Флавио Коболли (7:6, 6:7, 3:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.69, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.17.

    Прогноз: рискнем предположить, что Стэн обыграет импульсивного испанца. Дело не только в опыте: швейцарец заметно прибавил в плане выносливости.

    Рекомендуемая ставка: победа Вавринки за 2.17.

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    Давидович-Фокина — Вавринка: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на теннис. Вавринка снова удивит на турнире в Стокгольме?
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