Давидович-Фокина
Алехандро прошел первый круг на третьем турнире подряд. Правда, после «Мастерса» в Монреале он пока ни разу не выигрывал больше одного матча.
Давидович-Фокина начал в шведской столице с уверенной победы над аргентинцем Тиаго Тиранте — 7:6, 6:2.
Алехандро в кои-то веки здорово играл и на подаче, и на приеме. Здесь достаточно сказать, что сопернику так и не удалось сделать хотя бы один брейк.
В конце сентября Давидович-Фокина проиграл Андрею Рублеву во втором круге турнира в Пекине, а в начале октября уступил на этой стадии чеху Томашу Махачу на «Мастерсе» в Шанхае.
Вавринка
Стэн тем временем подтвердил наши предположения, что под конец сезона ему наконец-то удалось набрать оптимальную форму.
На старте турнира в Стокгольме 39-летний швейцарец остановил крепкого американца Брэндона Накашиму. Примечательно, что его победу здесь предлагали за 3.10.
Более того, Вавринка переиграл 23-летнего соперника в двух сетах — 6:4, 6:4.
Вавринка снова чудесно играл на подаче: на первом мяче он отдал сопернику пять очков. В итоге у Накашимы был лишь один брейк-пойнтов, который он не реализовал.
В начале октября Стэн прошел раунд на «тысячнике» в Шанхае — после победы над Джованни Мпетши-Перрикаром проиграл Флавио Коболли (7:6, 6:7, 3:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.69, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.17.
Прогноз: рискнем предположить, что Стэн обыграет импульсивного испанца. Дело не только в опыте: швейцарец заметно прибавил в плане выносливости.
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Рекомендуемая ставка: победа Вавринки за 2.17.