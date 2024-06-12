Британец Джек Дрейпер сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 17:30 мск. Гирон — Дрейпер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Гирон

Маркос в первом раунде легко выиграл у Энди Маррея — 6:3, 6:4.

Этот матч подтвердил, что британец по-прежнему находится в ужасной форме. Сложно даже вспомнить, когда он еще так разочаровывал на траве.

Гирон забрал все геймы на собственной подаче и сделал по брейку в каждом сете. Максимально уверенная победа.

Прогнозы на теннис

Интересно, что Гирон впервые в карьере выиграл на матч на уровне основной сетки турнира в Штутгарте. Ранее он проигрывал в квалификации и дважды уступил в первом круге.

Дрейпер

У Джека на старте турнира был тяжелейший матч против Себастьяна Офнера — 7:6, 7:6.

Во втором сете Дрейпер отдал гейм на подаче при счете 2:2, но в итоге сделал обратный брейк при 4:5, а потом здорово провел тай-брейк.

Кроме одного гейма во второй партии, британский теннисист в целом отлично играл на подаче. На первом мяче ему удалось забрать 89 процентов очков.

Для первого за два года матча на траве Дрейпер сыграл почти идеально. В прошлом сезоне он пропустил все июньские турниры и Уимблдон из-за травмы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 3.28, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: в январе Джек с трудом выиграл у Маркоса в первом раунде Australian Open. Тогда все решилось только в пятой партии. Рискнем предположить, что на траве британцу хватит минимальное количество сетов для победы над американцем.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера в двух сетах за 1.96.