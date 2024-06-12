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    Плишкова легко зачехлит британку?

    Уотсон — Плишкова. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч в Ноттингеме 12 июня 2024 года

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    Каролина Плишкова
    Британка Хизер Уотсон и чешка Каролина Плишкова встретятся во втором круге турнира в Ноттингеме. Матч пройдет 12 июня, начало — в 18:00 мск. Уотсон — Плишкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Хизер Уотсон

    По первому матчу на домашнем турнире однозначно можно сказать, что у Хизер Уотсон по-прежнему в деле (по крайней мере на траве).

    Британка в первом матче на турнире играла против довольно сильной американки Дэй, и потратила она на добычу победы целых три сета.

    Хизер играла в разноплановый теннис, но мастерства в некоторых моментах игры катастрофически не хватало.

    Против Плишковой шансов мало, но при поддержке домашних трибун британка способна совершить невозможное.

    Каролина Плишкова

    По стартовавшему турниру в Ноттингеме можно с уверенностью сказать, что Плишкова в полном порядке, но в первом круге у неё была максимально разбалансированная Паркс.

    Прогнозы на теннис

    Каролина играла в максимально агрессивный теннис, как в лучшие свои годы, и перспективы дальнего прохода на этом соревновании у неё весьма приличные.

    Удивительно, но чешка и британка встречались между собой аж десять лет назад, и победу праздновала Уотсон.

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    Сейчас расклад сил в пользу Плишковой, но британка просто так не сдастся в предстоящем поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Уотсон — 2.65, победа Плишковой — 1.49.

    Прогноз: Плишкова добьется уверенной победы

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.78.

    Альтернативный прогноз: В этой встрече не получится борьбы

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.07.

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    Уотсон — Плишкова. Британка Хизер Уотсон и чешка Каролина Плишкова встретятся во втором круге турнира в Ноттингеме. Матч пройдет 12 июня, начало — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Уотсон — Плишкова с коэффициентом 1.78.
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