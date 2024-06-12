Британка Хизер Уотсон и чешка Каролина Плишкова встретятся во втором круге турнира в Ноттингеме. Матч пройдет 12 июня, начало — в 18:00 мск. Уотсон — Плишкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хизер Уотсон

По первому матчу на домашнем турнире однозначно можно сказать, что у Хизер Уотсон по-прежнему в деле (по крайней мере на траве).

Британка в первом матче на турнире играла против довольно сильной американки Дэй, и потратила она на добычу победы целых три сета.

Хизер играла в разноплановый теннис, но мастерства в некоторых моментах игры катастрофически не хватало.

Против Плишковой шансов мало, но при поддержке домашних трибун британка способна совершить невозможное.

Каролина Плишкова

По стартовавшему турниру в Ноттингеме можно с уверенностью сказать, что Плишкова в полном порядке, но в первом круге у неё была максимально разбалансированная Паркс.

Прогнозы на теннис

Каролина играла в максимально агрессивный теннис, как в лучшие свои годы, и перспективы дальнего прохода на этом соревновании у неё весьма приличные.

Удивительно, но чешка и британка встречались между собой аж десять лет назад, и победу праздновала Уотсон.

Сейчас расклад сил в пользу Плишковой, но британка просто так не сдастся в предстоящем поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Уотсон — 2.65, победа Плишковой — 1.49.

Прогноз: Плишкова добьется уверенной победы

Ставка: Ф2 (-3) за 1.78.

Альтернативный прогноз: В этой встрече не получится борьбы

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.07.