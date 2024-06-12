Хизер Уотсон
По первому матчу на домашнем турнире однозначно можно сказать, что у Хизер Уотсон по-прежнему в деле (по крайней мере на траве).
Британка в первом матче на турнире играла против довольно сильной американки Дэй, и потратила она на добычу победы целых три сета.
Хизер играла в разноплановый теннис, но мастерства в некоторых моментах игры катастрофически не хватало.
Против Плишковой шансов мало, но при поддержке домашних трибун британка способна совершить невозможное.
Каролина Плишкова
По стартовавшему турниру в Ноттингеме можно с уверенностью сказать, что Плишкова в полном порядке, но в первом круге у неё была максимально разбалансированная Паркс.
Каролина играла в максимально агрессивный теннис, как в лучшие свои годы, и перспективы дальнего прохода на этом соревновании у неё весьма приличные.
Удивительно, но чешка и британка встречались между собой аж десять лет назад, и победу праздновала Уотсон.
Сейчас расклад сил в пользу Плишковой, но британка просто так не сдастся в предстоящем поединке.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Уотсон — 2.65, победа Плишковой — 1.49.
Прогноз: Плишкова добьется уверенной победы
- 1.92Тиафо — Ханфман: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 2.30Музетти — Кепфер: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.99Берреттини — Шаповалов: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-3) за 1.78.
Альтернативный прогноз: В этой встрече не получится борьбы
Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.07.