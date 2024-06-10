Бельгиец Давид Гоффен сыграет против итальянца Луки Нарди в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Гоффен — Нарди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Гоффен

Давид в этом сезоне до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Понятно, что лучшие годы карьеры бельгийского теннисиста уже давно позади, но даже сейчас его все равно нельзя списывать со счетов.

В 2023-м была приблизительно такая же ситуация, но Гоффен при этом прошел два раунда на Уимблдоне. А годом ранее он и вовсе добрался до четвертьфинала на главном турнире на траве.

Прогнозы на теннис

Опытный Гоффен вполне может приятно удивить на предстоящих турнирах.

Нарди

Лука тем временем провел на взрослом уровне лишь два матча на траве.

В прошлом году итальянец пытался пройти квалификацию на Уимблдоне. Сначала он выиграл у словака Йозефа Ковалика, а потом уступил японцу Таро Даниэлю.

В текущем сезоне одним из главных успехов Нарди пока что остается выход в четвертый раунд «Мастерса» на Индиан-Уэллс, благодаря которому он наконец-то закрепился в топ-100.

При этом в третьем круге 20-летний теннисист одержал сенсационную победу над Новаком Джоковичем.

Правда, с тех пор Нарди выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гоффена в этом матче можно поставить за 1.44, победу Нарди букмекеры предлагают за 2.80.

Прогноз: в прошлом году Давид обыграл Луку в Риме, а в начале текущего сезона — в квалификации в Индиан-Уэллс (итальянец потом попал в основную сетку как лаки-лузер).

Вряд ли Нарди возьмет реванш — на траве ему будет сложно обыграть бывшую седьмую ракетку мира.

Рекомендуемая ставка: победа Гоффена + тотал геймов больше 19,5 за 2.10.