Американка Эмма Наварро и белоруска Арина Соболенко встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 03 июня, начало — в 13:30 мск. Наварро — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Эмма Наварро

Ещё по ходу прошлого сезона Наварро избавилась от ярлыка «дочь богатых родителей» и по сей день демонстрирует убедительные результаты по сезону.

Правда, её любимое покрытие — синтетика, но и на грунте она довольно прилично добавила. Место в первой тридцатке рейтинга она полностью подтверждает.

В трех поединках на парижских кортах американка не проиграла ни одного сета, поэтому настроение у неё довольно хорошее.

Однако в матче против Соболенко нужно играть выше своего максимума, чтобы рассчитывать хоть на какие-то шансы зацепиться за матч.

Арина Соболенко

Мало, кто сомневался, что Соболенко будет уверенно двигаться по дистанции престижного турнира.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

За три проведенных поединка она не испытала никаких проблем с достижением необходимого результата.

В последней игре против Бадосы испанка смогла навязать какое-то подобие борьбы в первом сете, однако Арина даже не позволила сопернице добраться до тай-брейка.

В предстоящем поединке против Наварро белорусская спортсменка видится однозначной фавориткой матча. Если она и способна проиграть, то только себе.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в белорусскую теннисистку в этом поединке: победа Наварро — 3.63, победа Соболенко — 1.30.

Прогноз: В этой игре американка не сможет навязать борьбу Соболенко

Ставка: Ф2 (-4) за 1.69.

Альтернативный прогноз: Арина не позволит затянуться матчу надолго

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.22.