Эмма Наварро
Ещё по ходу прошлого сезона Наварро избавилась от ярлыка «дочь богатых родителей» и по сей день демонстрирует убедительные результаты по сезону.
Правда, её любимое покрытие — синтетика, но и на грунте она довольно прилично добавила. Место в первой тридцатке рейтинга она полностью подтверждает.
В трех поединках на парижских кортах американка не проиграла ни одного сета, поэтому настроение у неё довольно хорошее.
Однако в матче против Соболенко нужно играть выше своего максимума, чтобы рассчитывать хоть на какие-то шансы зацепиться за матч.
Арина Соболенко
Мало, кто сомневался, что Соболенко будет уверенно двигаться по дистанции престижного турнира.
За три проведенных поединка она не испытала никаких проблем с достижением необходимого результата.
В последней игре против Бадосы испанка смогла навязать какое-то подобие борьбы в первом сете, однако Арина даже не позволила сопернице добраться до тай-брейка.
В предстоящем поединке против Наварро белорусская спортсменка видится однозначной фавориткой матча. Если она и способна проиграть, то только себе.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в белорусскую теннисистку в этом поединке: победа Наварро — 3.63, победа Соболенко — 1.30.
Прогноз: В этой игре американка не сможет навязать борьбу Соболенко
- 1.96Де Минор — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.88Джокович — Серундоло: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.09Свитолина — Рыбакина: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.69.
Альтернативный прогноз: Арина не позволит затянуться матчу надолго
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.22.