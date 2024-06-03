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    Соболенко не заметит очередную соперницу?

    Наварро — Соболенко. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч четвертого круга «Ролан Гаррос», 03 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Наварро — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Американка Эмма Наварро и белоруска Арина Соболенко встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 03 июня, начало — в 13:30 мск. Наварро — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Эмма Наварро

    Ещё по ходу прошлого сезона Наварро избавилась от ярлыка «дочь богатых родителей» и по сей день демонстрирует убедительные результаты по сезону.

    Правда, её любимое покрытие — синтетика, но и на грунте она довольно прилично добавила. Место в первой тридцатке рейтинга она полностью подтверждает.

    В трех поединках на парижских кортах американка не проиграла ни одного сета, поэтому настроение у неё довольно хорошее.

    Однако в матче против Соболенко нужно играть выше своего максимума, чтобы рассчитывать хоть на какие-то шансы зацепиться за матч.

    Арина Соболенко

    Мало, кто сомневался, что Соболенко будет уверенно двигаться по дистанции престижного турнира.

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    За три проведенных поединка она не испытала никаких проблем с достижением необходимого результата.

    В последней игре против Бадосы испанка смогла навязать какое-то подобие борьбы в первом сете, однако Арина даже не позволила сопернице добраться до тай-брейка.

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    В предстоящем поединке против Наварро белорусская спортсменка видится однозначной фавориткой матча. Если она и способна проиграть, то только себе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в белорусскую теннисистку в этом поединке: победа Наварро — 3.63, победа Соболенко — 1.30.

    Прогноз: В этой игре американка не сможет навязать борьбу Соболенко

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.69.

    Альтернативный прогноз: Арина не позволит затянуться матчу надолго

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.22.

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    Наварро — Соболенко. Американка Эмма Наварро и белоруска Арина Соболенко встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 03 июня, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Наварро — Соболенко с коэффициентом 1.69.
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