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    Алькарас продлит серию побед над Оже-Альяссимом?

    Оже-Альяссим — Алькарас. Ставка (к. 1.96) и прогноз на «Ролан Гаррос» 2 июня 2024 года

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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня, начало — в 15:00 мск. Оже-Альяссим — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 02 Июня 2024 года

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
    •  Феликс Оже-Альяссим 12:00 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
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    Оже-Альяссим

    Феликс отлично провел три предыдущих матча и повторил свой пока что лучший результат на французском мэйджоре.

    В третьем раунде канадец одержал уверенную победу над Беном Шелтоном — 6:4, 6:2, 6:1.

    Результат не стал сюрпризом, но сценарий матча все-таки удивил — американец после первого сета почти не сопротивлялся.

    Но здесь также стоит отметить, что Оже-Альяссим здорово играл на своей подаче — Шелтон взял на приеме всего лишь 14 очков.

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    В остальных матчах Феликс выиграл у японца Есихито Нисиоки и немца Анри Сквайра.

    Алькарас

    Карлос тоже в целом уверенно дошел до четвертого раунда, до сих пор проиграв лишь один сет.

    Во втором круге испанцу понадобилась дополнительная партия в игре против 176-й ракетки мира Йеспера де Йонга — 6:3, 6:4, 2:6, 6:2.

    Для победы над американец Себастьяном Кордой хватило трех сетов — 6:4, 7:6, 6:3.

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    В этом матче Алькарас наконец-то показал теннис, который хотя бы приблизительно соответствовал статусу одного из главных фаворитов турнира.

    По всей видимости, здесь и настрой был совершенно другим — Карлитос прекрасно запомнил матч, в котором Корда обыграл его в Монте-Карло весной 2022-го.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 6.15, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.12.

    Прогноз: и в этом году, и в прошлом Карлос выиграл у Феликса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, при этом не отдав ни сета.

    Вполне вероятно, что и в предстоящем матче испанцу хватит минимальное количество сетов для выхода в следующий раунд. Скорее всего, по содержанию эта игра будет похожа на встречу Алькараса с Кордой.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 31,5 за 1.96.

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    Оже-Альяссим — Алькарас. Испанец Карлос Алькарас сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня, начало — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Алькарас с коэффициентом 1.96.
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