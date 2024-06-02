Феликс Оже-Альяссим
Карлос Алькарас
Оже-Альяссим
Феликс отлично провел три предыдущих матча и повторил свой пока что лучший результат на французском мэйджоре.
В третьем раунде канадец одержал уверенную победу над Беном Шелтоном — 6:4, 6:2, 6:1.
Результат не стал сюрпризом, но сценарий матча все-таки удивил — американец после первого сета почти не сопротивлялся.
Но здесь также стоит отметить, что Оже-Альяссим здорово играл на своей подаче — Шелтон взял на приеме всего лишь 14 очков.
В остальных матчах Феликс выиграл у японца Есихито Нисиоки и немца Анри Сквайра.
Алькарас
Карлос тоже в целом уверенно дошел до четвертого раунда, до сих пор проиграв лишь один сет.
Во втором круге испанцу понадобилась дополнительная партия в игре против 176-й ракетки мира Йеспера де Йонга — 6:3, 6:4, 2:6, 6:2.
Для победы над американец Себастьяном Кордой хватило трех сетов — 6:4, 7:6, 6:3.
В этом матче Алькарас наконец-то показал теннис, который хотя бы приблизительно соответствовал статусу одного из главных фаворитов турнира.
По всей видимости, здесь и настрой был совершенно другим — Карлитос прекрасно запомнил матч, в котором Корда обыграл его в Монте-Карло весной 2022-го.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 6.15, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.12.
Прогноз: и в этом году, и в прошлом Карлос выиграл у Феликса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, при этом не отдав ни сета.
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Вполне вероятно, что и в предстоящем матче испанцу хватит минимальное количество сетов для выхода в следующий раунд. Скорее всего, по содержанию эта игра будет похожа на встречу Алькараса с Кордой.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 31,5 за 1.96.