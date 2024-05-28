Анна Блинкова
За минувший год Блинкова заметно выросла, как теннисистка, хотя до этого прорыва не наблюдалось на протяжении нескольких лет подряд.
Россиянка на некоторых турнирах забиралась даже в полуфиналы, но на большее Анны не хватило. Из сильных качеств стоит отметить косой короткий кросс справа и слайсы с бэкхэнда.
Однако в этом году куда больше негативных результатов, нежели позитивных. За восемь последних поединков Анна смогла победить всего лишь раз.
С такими достижениями рассчитывать на успех в матче против убедительной на грунте Кырсти будет невероятно сложно.
Сорана Кырстя
По прошлым сезонам все отлично помнят, на что способна Кырстя, когда она в отличной форме и настроении.
Класс у румынской спортсменки имеется, но в какой момент времени она будет на пике, не знает даже сама румынка.
Два последних матча на грунте совсем не получились у Сораны, хотя на в Риме она прошла два круга и обыграла даже чешку Вондроушеву.
Поединок против россиянки Блинковой должен стать легкой прогулки для Кырсти, даже если брать во внимание не совсем удовлетворительные результаты в мае месяце.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в румынскую теннисистку в этом поединке: победа Блинковой — 3.03, победа Кырсти — 1.39.
- 1.90Френх — Касаткина: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.92Джокович — Эрбер: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
- 1.73Путинцева — Стивенс: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Кырстя выиграет предстоящий поединок с запасом.
Ставка: Ф2 (-4) за 1.82.
Альтернативный прогноз: На много геймов в этой игре рассчитывать не стоит
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.35.