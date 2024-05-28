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    Кырстя легко разберётся с Блинковой?

    Кырстя — Блинкова. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос», 28 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кырстя — Блинкова
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    Сорана Кырстя
    Румынка Сорана Кырстя и россиянка Анна Блинкова встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Кырстя — Блинкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Анна Блинкова

    За минувший год Блинкова заметно выросла, как теннисистка, хотя до этого прорыва не наблюдалось на протяжении нескольких лет подряд.

    Россиянка на некоторых турнирах забиралась даже в полуфиналы, но на большее Анны не хватило. Из сильных качеств стоит отметить косой короткий кросс справа и слайсы с бэкхэнда.

    Однако в этом году куда больше негативных результатов, нежели позитивных. За восемь последних поединков Анна смогла победить всего лишь раз.

    С такими достижениями рассчитывать на успех в матче против убедительной на грунте Кырсти будет невероятно сложно.

    Сорана Кырстя

    По прошлым сезонам все отлично помнят, на что способна Кырстя, когда она в отличной форме и настроении.

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    Класс у румынской спортсменки имеется, но в какой момент времени она будет на пике, не знает даже сама румынка.

    Два последних матча на грунте совсем не получились у Сораны, хотя на в Риме она прошла два круга и обыграла даже чешку Вондроушеву.

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    Поединок против россиянки Блинковой должен стать легкой прогулки для Кырсти, даже если брать во внимание не совсем удовлетворительные результаты в мае месяце.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в румынскую теннисистку в этом поединке: победа Блинковой — 3.03, победа Кырсти — 1.39.

    Прогноз: Кырстя выиграет предстоящий поединок с запасом.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.82.

    Альтернативный прогноз: На много геймов в этой игре рассчитывать не стоит

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.35.

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    Кырстя — Блинкова. Румынка Сорана Кырстя и россиянка Анна Блинкова встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Кырстя — Блинкова с коэффициентом 1.82.
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