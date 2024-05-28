Румынка Сорана Кырстя и россиянка Анна Блинкова встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Кырстя — Блинкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Анна Блинкова

За минувший год Блинкова заметно выросла, как теннисистка, хотя до этого прорыва не наблюдалось на протяжении нескольких лет подряд.

Россиянка на некоторых турнирах забиралась даже в полуфиналы, но на большее Анны не хватило. Из сильных качеств стоит отметить косой короткий кросс справа и слайсы с бэкхэнда.

Однако в этом году куда больше негативных результатов, нежели позитивных. За восемь последних поединков Анна смогла победить всего лишь раз.

С такими достижениями рассчитывать на успех в матче против убедительной на грунте Кырсти будет невероятно сложно.

Сорана Кырстя

По прошлым сезонам все отлично помнят, на что способна Кырстя, когда она в отличной форме и настроении.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Класс у румынской спортсменки имеется, но в какой момент времени она будет на пике, не знает даже сама румынка.

Два последних матча на грунте совсем не получились у Сораны, хотя на в Риме она прошла два круга и обыграла даже чешку Вондроушеву.

Поединок против россиянки Блинковой должен стать легкой прогулки для Кырсти, даже если брать во внимание не совсем удовлетворительные результаты в мае месяце.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в румынскую теннисистку в этом поединке: победа Блинковой — 3.03, победа Кырсти — 1.39.

Прогноз: Кырстя выиграет предстоящий поединок с запасом.

Ставка: Ф2 (-4) за 1.82.

Альтернативный прогноз: На много геймов в этой игре рассчитывать не стоит

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.35.