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    Зверев снова неприятно удивит?

    Зверев — Дардери. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Риме 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Дардери
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Лучано Дардери в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:30 мск. Зверев — Дардери: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Зверев

    Саша в первом матче спокойно выиграл у австралийца Александра Вукича — 6:0, 6:4.

    Но это, конечно, не самая показательная победа. На этом покрытии Вукич точно не конкурент немецкому теннисисту.

    На «тысячнике» в Мадриде Зверев начал с бодрых побед над Борной Чоричем и Денисом Шаповаловым, после чего проиграл Франсиско Серундоло (3:6, 4:6).

    Примечательно, что победу аргентинца давали за 4.55, но в итоге он подтвердил, что эксперты очень сильно ошибались.

    На домашнем турнире в Мюнхене Зверев тоже разочаровал. Здесь он проиграл в четвертьфинале чилийцу Кристиану Гарину (4:6, 4:6).

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    На «Мастерсе» в Монте-Карло пятая ракетка мира проиграл в третьем круге греку Стефаносу Циципасу (5:7, 6:7).

    Дардери

    Лучано на старте турнира одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым — 6:7, 6:3, 7:6.

    В решающем сете итальянец отыграл у канадского теннисиста подачу на матч при счете 4:5.

    Во втором раунде Дардери одержал уверенную победу над Мариано Навоне (3:6, 2:6). Это был реванш за поражение от аргентинца в полуфинале недавнего «челленджера» в Кальяри.

    В Мадриде 22-летний Дардери после разгромной победы над Гаэлем Монфисом проиграл Тейлору Фрицу.

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    После турнира в Риме Лучано поднимется в рейтинге как минимум на 48-е место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Дардери букмекеры предлагают за 4.30.

    Прогноз: талантливый итальянец, стремительно прорвавшийся в топ-50, скорее всего, заставит немца нервничать, но до сенсации здесь вряд ли дойдет. Лучано будет сложно справиться с неприятной подачей соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.

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    Зверев — Дардери. Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Лучано Дардери в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Зверев — Дардери с коэффициентом 1.88.
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