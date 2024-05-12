Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Лучано Дардери в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:30 мск. Зверев — Дардери: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Зверев

Саша в первом матче спокойно выиграл у австралийца Александра Вукича — 6:0, 6:4.

Но это, конечно, не самая показательная победа. На этом покрытии Вукич точно не конкурент немецкому теннисисту.

На «тысячнике» в Мадриде Зверев начал с бодрых побед над Борной Чоричем и Денисом Шаповаловым, после чего проиграл Франсиско Серундоло (3:6, 4:6).

Примечательно, что победу аргентинца давали за 4.55, но в итоге он подтвердил, что эксперты очень сильно ошибались.

На домашнем турнире в Мюнхене Зверев тоже разочаровал. Здесь он проиграл в четвертьфинале чилийцу Кристиану Гарину (4:6, 4:6).

Все прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Монте-Карло пятая ракетка мира проиграл в третьем круге греку Стефаносу Циципасу (5:7, 6:7).

Дардери

Лучано на старте турнира одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым — 6:7, 6:3, 7:6.

В решающем сете итальянец отыграл у канадского теннисиста подачу на матч при счете 4:5.

Во втором раунде Дардери одержал уверенную победу над Мариано Навоне (3:6, 2:6). Это был реванш за поражение от аргентинца в полуфинале недавнего «челленджера» в Кальяри.

В Мадриде 22-летний Дардери после разгромной победы над Гаэлем Монфисом проиграл Тейлору Фрицу.

После турнира в Риме Лучано поднимется в рейтинге как минимум на 48-е место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Дардери букмекеры предлагают за 4.30.

Прогноз: талантливый итальянец, стремительно прорвавшийся в топ-50, скорее всего, заставит немца нервничать, но до сенсации здесь вряд ли дойдет. Лучано будет сложно справиться с неприятной подачей соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.