Котов
Павел начал неделю с победы над марокканцем Эллиотом Беншетри — 7:5, 6:3.
Как и ожидалось, российский теннисист не стал устраивать нервотрепку в игре против соперника, который находится в седьмой сотне рейтинга.
Правда, без сбоев все равно не обошлось. В первом сете Котов быстро сделал два брейка, вел со счетом 5:1, но в итоге подал на партию только при 6:5.
Во втором сете Котов забрал все геймы на своей подаче и реализовал три из пяти брейк-пойнтов.
Может, это была и не самая убедительная победа, но надо также учитывать, что для Павла это был первый за долгое время матч на грунте.
Коболли
Флавио в первом раунде спокойно обыграл иорданца Абедалла Шелбая — 6:1, 6:4.
Итальянец шикарно играл на своей подаче, лишив соперника даже минимальных шансов что-то сделать на приеме.
Например, на первом мяче Коболли забрал 96 процентов очков — 27 из 28, а на втором — 60 процентов.
В контексте предстоящей встречи также важно отметить, что в прошлом году 21-летний Коболли провел под 70 матчей на грунте. В 2023-м его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал турнира в Мюнхене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 2.46, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.55.
Прогноз: в январе Павел проиграл итальянцу на Открытом чемпионате Австралии — 5:7, 3:6, 7:5, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче Флавио хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. На грунте Котову будет непросто взять реванш у этого соперника.
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Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 2.34.