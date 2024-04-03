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    Сможет ли Котов взять реванш у Коболли?

    Котов — Коболли. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Марракеше 3 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Коболли
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 15:30 мск. Котов — Коболли: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Котов

    Павел начал неделю с победы над марокканцем Эллиотом Беншетри — 7:5, 6:3.

    Как и ожидалось, российский теннисист не стал устраивать нервотрепку в игре против соперника, который находится в седьмой сотне рейтинга.

    Правда, без сбоев все равно не обошлось. В первом сете Котов быстро сделал два брейка, вел со счетом 5:1, но в итоге подал на партию только при 6:5.

    Во втором сете Котов забрал все геймы на своей подаче и реализовал три из пяти брейк-пойнтов.

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    Может, это была и не самая убедительная победа, но надо также учитывать, что для Павла это был первый за долгое время матч на грунте.

    Коболли

    Флавио в первом раунде спокойно обыграл иорданца Абедалла Шелбая — 6:1, 6:4.

    Итальянец шикарно играл на своей подаче, лишив соперника даже минимальных шансов что-то сделать на приеме.

    Например, на первом мяче Коболли забрал 96 процентов очков — 27 из 28, а на втором — 60 процентов.

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    В контексте предстоящей встречи также важно отметить, что в прошлом году 21-летний Коболли провел под 70 матчей на грунте. В 2023-м его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал турнира в Мюнхене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 2.46, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.55.

    Прогноз: в январе Павел проиграл итальянцу на Открытом чемпионате Австралии — 5:7, 3:6, 7:5, 6:2. Скорее всего, в предстоящем матче Флавио хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. На грунте Котову будет непросто взять реванш у этого соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 2.34.

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    Ставка и прогноз на матч Котов — Коболли с коэффициентом 2.34. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов взять реванш у Коболли?
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