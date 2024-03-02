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    Павлюченкова спокойно обыграет украинку Костюк?

    Павлюченкова — Костюк. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Сан-Диего 2 марта 2024 года

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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против украинки Марты Костюк в четвертьфинале турнира в Сан-Диего (США). Матч пройдет 2 марта, начало — в 03:00 мск. Павлюченкова — Костюк: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Женщины 02 Марта 2024 года

    Павлюченкова

    Анастасия начала турнир с эпичного камбэка в матче против Синьюй Ван — 4:6, 7:6, 6:2.

    Во второй партии россиянка проигрывала со счетом 0:4, но в итоге взяла пять геймов подряд и перевела игру в третий сет.

    Понятно, что китаянка после такого поворота полностью развалилась в психологическом плане.

    Это был первый матч Павлюченковой после турнира в Дубае, на котором она снялась перед встречей с Вероникой Кудерметовой во втором круге.

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    Небольшая пауза, кажется, пошла ей на пользу, хотя в начале матча против Ван можно было подумать иначе.

    В феврале Павлюченкова дошла до полуфинала сначала в австрийском Линце, а потом на крупном турнире в Дохе (Катар).

    Костюк

    Марта третий раз в сезоне выиграла не менее двух матчей подряд. Но до сих пор в Сан-Диего у нее были не самые опасные соперницы.

    В первом круге украинка одержала победу над американкой Энн Ли (6:4, 4:6, 6:2), которая находится уже за пределами топ-150.

    В следующем матче Костюк остановила 18-летнюю Тайлу Престон — 6:4, 6:3. Австралийка занимает 153-е место в рейтинге WTA.

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    Главным успехом Костюк в этом сезоне пока что остается сенсационный выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Дальше ее не пустила американка Кори Гауфф (6:7, 7:6, 2:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.59, победу Костюк букмекеры предлагают за 2.37.

    Прогноз: на прошлой неделе Настя и Марта встретились в Дохе, но украинка продержалась лишь три гейма, после чего снялась из-за болезни. Сейчас Костюк в порядке, поэтому следует ожидать непростого, возможно, затяжного матча.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.06

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    Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Костюк с коэффициентом 2.06. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на теннис. Павлюченкова спокойно обыграет украинку Костюк?
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