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    Хватит ли Циципасу двух сетов для победы над Коболли?

    Коболли — Циципас. Ставка (к. 1.82) и прогноз на турнир в Акапулько 29 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 29 февраля, начало — в 04:30 мск. Коболли — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Коболли

    Флавио пробился в основную сетку через квалификацию, где выиграл у американца у Брэндона Холта и француза Констана Лестьенна.

    В первом круге итальянец остановил Феликса Оже-Альяссима — 2:6, 6:3, 6:2.

    Для кого-то, возможно, это и сенсация, но на самом деле очередное поражение канадца, который относительно не так давно был в топ-10, уже не должно удивлять.

    Коболли не лучшим образом начал матч, но очень быстро сделал выводы и совершил эффектный камбэк.

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Коболли с треском проиграл японцу Есихито Нисиоке (1:6, 0:6) на старте турнира в Лос-Кабосе, но перед этим он добрался до четвертьфинала в Делрэй-Бич и в Монпелье, а также до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии.

    Циципас

    Стефанос на старте турнира одержал победу над Романом Сафиуллиным — 6:3, 6:4.

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    • Вопреки ожиданиям, грек провел один из лучших матчей в сезоне. Здесь достаточно сказать, что у россиянина практически не было шансов на приеме.

    Циципас отдал сопернику на собственной подаче лишь 15 очков (на первом мяче — всего лишь пять) и сделал по брейку в каждой партии.

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    С таким теннисом Циципас вполне может побороться даже за титул. Заметно, что ему наконец-то удалось набрать оптимальную форму.

    В этом году Стефанос пока ни разу не выигрывал меньше двух матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 4.70, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.19.

    Прогноз: Флавио действительно талантлив, провел уже ряд классных матчей в этом сезоне, но грека он вряд ли остановит. Даже опытный Сафиуллин так и не заставил Стефаноса ошибаться.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.

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    Коболли — Циципас: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 29.02.2024. Прогнозы на теннис. Хватит ли Циципасу двух сетов для победы над Коболли?
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