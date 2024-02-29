Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 29 февраля, начало — в 04:30 мск. Коболли — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Коболли

Флавио пробился в основную сетку через квалификацию, где выиграл у американца у Брэндона Холта и француза Констана Лестьенна.

В первом круге итальянец остановил Феликса Оже-Альяссима — 2:6, 6:3, 6:2.

Для кого-то, возможно, это и сенсация, но на самом деле очередное поражение канадца, который относительно не так давно был в топ-10, уже не должно удивлять.

Коболли не лучшим образом начал матч, но очень быстро сделал выводы и совершил эффектный камбэк.

Все прогнозы на теннис

На прошлой неделе Коболли с треском проиграл японцу Есихито Нисиоке (1:6, 0:6) на старте турнира в Лос-Кабосе, но перед этим он добрался до четвертьфинала в Делрэй-Бич и в Монпелье, а также до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии.

Циципас

Стефанос на старте турнира одержал победу над Романом Сафиуллиным — 6:3, 6:4.

Вопреки ожиданиям, грек провел один из лучших матчей в сезоне. Здесь достаточно сказать, что у россиянина практически не было шансов на приеме.

Циципас отдал сопернику на собственной подаче лишь 15 очков (на первом мяче — всего лишь пять) и сделал по брейку в каждой партии.

С таким теннисом Циципас вполне может побороться даже за титул. Заметно, что ему наконец-то удалось набрать оптимальную форму.

В этом году Стефанос пока ни разу не выигрывал меньше двух матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 4.70, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: Флавио действительно талантлив, провел уже ряд классных матчей в этом сезоне, но грека он вряд ли остановит. Даже опытный Сафиуллин так и не заставил Стефаноса ошибаться.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.