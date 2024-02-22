Де Минор
Алекс на прошлой неделе дошел до финала на турнире в Роттердаме, благодаря чему закрепился в топ-10.
В решающем матче девятая ракетка мира проиграл Яннику Синнеру (5:7, 4:6). Это было его седьмое подряд поражение от итальянца.
Но перед этим Де Минор одержал четыре классные победы — над Себастьяном Кордой, Давидом Гоффеном, Андреем Рублевым и Григором Димитровым.
В прошлом году Де Минор дошел в Лос-Кабосе до финала. На этот раз у него есть все шансы повторить этот результат.
Микельсен
Алекс в первом круге одержал победу над французом Констаном Лестьенном — 6:3, 7:6.
Американец на этот раз не лучшим образом действовал на подаче, но смог компенсировать эти ошибки хорошей игрой на приеме.
На прошлой неделе 19-летний теннисист прошел один раунд в Делрэй-Бич. После разгромной победы над австралийцем Танаси Коккинакисом он уступил Томми Полу на решающем тай-брейке.
Лучшим результатом Микельсена в новом сезоне пока что остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Прежде чем проиграть Александру Звереву, он остановил Джеймса Маккейба и Иржи Легечку.
Микельсен занимает 74-е место в текущей версии рейтинга ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.29, победу Микельсена букмекеры предлагают за 3.62.
Прогноз: здесь важно учитывать, что у австралийца был непростой перелет из Европы в Мексику, и это может сказаться на его игре в предстоящем матче. Вполне вероятно, что американец избежит поражения с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.