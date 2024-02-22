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    Сможет ли Де Минор обыграть талантливого американца?

    Де Минор — Микельсен. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Лос-Кабосе 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Микельсен
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против американца Алекса Микельсена во втором круге турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Матч пройдет 22 февраля, начало — в 02:00 мск. Де Минор — Микельсен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Де Минор

    Алекс на прошлой неделе дошел до финала на турнире в Роттердаме, благодаря чему закрепился в топ-10.

    В решающем матче девятая ракетка мира проиграл Яннику Синнеру (5:7, 4:6). Это было его седьмое подряд поражение от итальянца.

    Но перед этим Де Минор одержал четыре классные победы — над Себастьяном Кордой, Давидом Гоффеном, Андреем Рублевым и Григором Димитровым.

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    В прошлом году Де Минор дошел в Лос-Кабосе до финала. На этот раз у него есть все шансы повторить этот результат.

    Микельсен

    Алекс в первом круге одержал победу над французом Констаном Лестьенном — 6:3, 7:6.

    Американец на этот раз не лучшим образом действовал на подаче, но смог компенсировать эти ошибки хорошей игрой на приеме.

    На прошлой неделе 19-летний теннисист прошел один раунд в Делрэй-Бич. После разгромной победы над австралийцем Танаси Коккинакисом он уступил Томми Полу на решающем тай-брейке.

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    Лучшим результатом Микельсена в новом сезоне пока что остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Прежде чем проиграть Александру Звереву, он остановил Джеймса Маккейба и Иржи Легечку.

    Микельсен занимает 74-е место в текущей версии рейтинга ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.29, победу Микельсена букмекеры предлагают за 3.62.

    Прогноз: здесь важно учитывать, что у австралийца был непростой перелет из Европы в Мексику, и это может сказаться на его игре в предстоящем матче. Вполне вероятно, что американец избежит поражения с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

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    Де Минор — Микельсен: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Де Минор обыграть талантливого американца?
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