Чорич
Борна на прошлой неделе не играл, но зато перед этим ему удалось провести целую серию матчей.
В конце января хорват дошел до финала на «челленджере» в Бельгии. В решающем матче его остановил швейцарец Леандро Риди.
Сразу после этого Чорич поехал в Монпелье, где тоже дошел до финала, в котором уступил своему ближайшему соперницу — Александру Бублику.
Зато перед этим бывшая 12-я ракетка мира остановил Хольгера Руне. Датчанин проиграл первый сет, а во втором при 4:1 в пользу Чорича решил сняться.
Бублик
Бублик тем временем пока тоже ни разу не играл после победы в Монпелье.
На этом турнире, помимо Чорича, представитель Казахстана также выиграл у Дениса Шаповалова, Александра Шевченко и Феликса Оже-Альяссима.
Интересно, что во всех случаях он дожал соперников только в третьем сете.
Для Бублика это был очень своевременный успех на фоне провального выступления на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне он в первом же матче проиграл индийцу Сумиту Нагалу.
Также стоит отметить, что Бублик в двух предыдущих сезонах не выиграл ни одного матча в Роттердаме.
Прогноз и ставка
Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Чорича, и на победу Бублика можно поставить за 1.91.
Скорее всего, как и в недавнем финале в Монпелье, хорвату и представителю Казахстана снова не хватит двух сетов. Для матчей с участием Бублика это очень привычный сценарий.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.30.