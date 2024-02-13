Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против хорвата Борны Чорича в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 13 февраля, начало -в 13:00 мск. Чорич — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чорич

Борна на прошлой неделе не играл, но зато перед этим ему удалось провести целую серию матчей.

В конце января хорват дошел до финала на «челленджере» в Бельгии. В решающем матче его остановил швейцарец Леандро Риди.

Сразу после этого Чорич поехал в Монпелье, где тоже дошел до финала, в котором уступил своему ближайшему соперницу — Александру Бублику.

Зато перед этим бывшая 12-я ракетка мира остановил Хольгера Руне. Датчанин проиграл первый сет, а во втором при 4:1 в пользу Чорича решил сняться.

Бублик

Бублик тем временем пока тоже ни разу не играл после победы в Монпелье.

На этом турнире, помимо Чорича, представитель Казахстана также выиграл у Дениса Шаповалова, Александра Шевченко и Феликса Оже-Альяссима.

Интересно, что во всех случаях он дожал соперников только в третьем сете.

Для Бублика это был очень своевременный успех на фоне провального выступления на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне он в первом же матче проиграл индийцу Сумиту Нагалу.

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Также стоит отметить, что Бублик в двух предыдущих сезонах не выиграл ни одного матча в Роттердаме.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Чорича, и на победу Бублика можно поставить за 1.91.

Скорее всего, как и в недавнем финале в Монпелье, хорвату и представителю Казахстана снова не хватит двух сетов. Для матчей с участием Бублика это очень привычный сценарий.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.30.