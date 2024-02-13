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    Чорич возьмет реванш у Бублика?

    Чорич — Бублик. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Роттердаме 13 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чорич — Бублик
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против хорвата Борны Чорича в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 13 февраля, начало -в 13:00 мск. Чорич — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Роттердам. Мужчины 13 Февраля 2024 года
    Борна Чорич
  • Хорватия
    •  Борна Чорич 13:00 Александр Бублик Александр Бублик
  • Казахстан
    •

    Чорич

    Борна на прошлой неделе не играл, но зато перед этим ему удалось провести целую серию матчей.

    В конце января хорват дошел до финала на «челленджере» в Бельгии. В решающем матче его остановил швейцарец Леандро Риди.

    Сразу после этого Чорич поехал в Монпелье, где тоже дошел до финала, в котором уступил своему ближайшему соперницу — Александру Бублику.

    Зато перед этим бывшая 12-я ракетка мира остановил Хольгера Руне. Датчанин проиграл первый сет, а во втором при 4:1 в пользу Чорича решил сняться.

    Бублик

    Бублик тем временем пока тоже ни разу не играл после победы в Монпелье.

    На этом турнире, помимо Чорича, представитель Казахстана также выиграл у Дениса Шаповалова, Александра Шевченко и Феликса Оже-Альяссима.

    Интересно, что во всех случаях он дожал соперников только в третьем сете.

    Для Бублика это был очень своевременный успех на фоне провального выступления на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне он в первом же матче проиграл индийцу Сумиту Нагалу.

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    Также стоит отметить, что Бублик в двух предыдущих сезонах не выиграл ни одного матча в Роттердаме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Чорича, и на победу Бублика можно поставить за 1.91.

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    Скорее всего, как и в недавнем финале в Монпелье, хорвату и представителю Казахстана снова не хватит двух сетов. Для матчей с участием Бублика это очень привычный сценарий.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.30.

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    Чорич — Бублик: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на теннис. Чорич возьмет реванш у Бублика?
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