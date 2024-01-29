Бонзи
Бенжамен полностью провалил первый месяц нового сезона. Судя по всему, он пока так и не набрал оптимальную форму после травмы.
Серия поражений французского теннисиста составляет уже четыре матча. Всё началось в Гонконге — здесь он сразу проиграл финну Эмилю Руусувуори.
В новозеландском Окленде Бонзи уступил в первом раунде соотечественнику Александру Мюллеру, а на Открытом чемпионате Австралии — итальянцу Лоренцо Музетти.
После вылета с австралийского мэйджора бывшая 42-я ракетка поехал на «челленджер» в бельгийском Оттиньи-Лувен-ла-Нёв, но и там не прошел даже первый круг.
Ммо
Майкл тоже не впечатлил на старте сезона, но ему, в отличие от француза, все-таки удалось выиграть хотя бы один матч.
На «челленджере» в Канберре американец прошел первый раунд, после чего уступил австралийцу Тристану Скулкейту на решающем тай-брейке.
На Открытом чемпионате Австралии Ммо проиграл уже в первом круге квалификации бразильцу Фелипе Мелихени Родригесу.
На недавнем «челленджере» во французском Кемпере 133-я ракетка мира уступил Пьеру-Югу Эрберу.
Но также стоит отметить, что в прошлом году Ммо прошел два раунда на Australian Open, выиграл два матча в Делрей-Бич, сенсационно остановил Феликса Оже-Альяссима на Уимблдоне, на турнире в Вашингтоне обыграл Хуберта Хуркача, а на US Open добрался до третьего круга.
Прогноз и ставка
На Бонзи в этом матче можно поставить за 1.61, победу Ммо букмекеры предлагают за 2.32.
Оба теннисиста находятся явно не в лучшей форме, поэтому здесь нет смысла рассматривать ставки на исход.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.34.