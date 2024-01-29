Француз Бенжамен Бонзи сыграет против американца Майкла Ммо в первом круге турнира в Монпелье (Франция). Матч пройдет 29 января, начало — в 19:00 мск. Бонзи — Ммо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Бонзи

Бенжамен полностью провалил первый месяц нового сезона. Судя по всему, он пока так и не набрал оптимальную форму после травмы.

Серия поражений французского теннисиста составляет уже четыре матча. Всё началось в Гонконге — здесь он сразу проиграл финну Эмилю Руусувуори.

В новозеландском Окленде Бонзи уступил в первом раунде соотечественнику Александру Мюллеру, а на Открытом чемпионате Австралии — итальянцу Лоренцо Музетти.

После вылета с австралийского мэйджора бывшая 42-я ракетка поехал на «челленджер» в бельгийском Оттиньи-Лувен-ла-Нёв, но и там не прошел даже первый круг.

Ммо

Майкл тоже не впечатлил на старте сезона, но ему, в отличие от француза, все-таки удалось выиграть хотя бы один матч.

На «челленджере» в Канберре американец прошел первый раунд, после чего уступил австралийцу Тристану Скулкейту на решающем тай-брейке.

На Открытом чемпионате Австралии Ммо проиграл уже в первом круге квалификации бразильцу Фелипе Мелихени Родригесу.

На недавнем «челленджере» во французском Кемпере 133-я ракетка мира уступил Пьеру-Югу Эрберу.

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Но также стоит отметить, что в прошлом году Ммо прошел два раунда на Australian Open, выиграл два матча в Делрей-Бич, сенсационно остановил Феликса Оже-Альяссима на Уимблдоне, на турнире в Вашингтоне обыграл Хуберта Хуркача, а на US Open добрался до третьего круга.

Прогноз и ставка

На Бонзи в этом матче можно поставить за 1.61, победу Ммо букмекеры предлагают за 2.32.

Оба теннисиста находятся явно не в лучшей форме, поэтому здесь нет смысла рассматривать ставки на исход.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.34.