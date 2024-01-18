Россиянин Даниил Медведев сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 января, начало — в 12:30 мск. Руусувуори — Медведева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Руусувуори

Эмиль в первом раунде выиграл у американца Патрика Кипсона — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

Финн в целом здорово играл на своей подаче, исключением стал лишь один гейм в первом сете.

Руусувуори второй год подряд вышел в Мельбурне во второй круг. Но при этом в предыдущих сезонах он ни разу не выигрывал здесь больше одного матча.

Правда, сейчас лучше обратить внимание на другой момент. В начале января Эмиль дошел финала в Гонконге, а среди тех, кого он остановился, оказался в том числе Карен Хачанов. В решающем матче Руусувуори проиграл Андрею Рублеву.

Медведев

У Даниила в первом круге была нервная встреча с Теренсом Атманом. Соперник здорово начал, но в итоге не смог доиграть матч.

Француз забрал первый сет, и только после этого Медведев стал действовать заметно лучше. Россиянин взял вторую и третью партии, а в начале четвертой соперник снялся из-за судорог.

Очевидно, что Атман не справился с жарой, в отличие от Медведева, который в очередной раз подтвердил, что у него точно нет проблем с выносливостью.

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Даниил не показал свой лучший теннис, но надо не забывать, что это был его первый матч в новом сезоне.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у Медведева вообще не будет проблем в предстоящем матче. На Руусувуори можно поставить за 8.20.

В прошлом сезоне Даниил легко выиграл у Эмиля на «Мастерсе» в Риме. Но почему-то есть ощущение, что на этот раз финн будет огрызаться. На этом турнире у фаворитов пока вообще нет легких матчей, и этот вряд ли станет исключением.

Ставка — победа Руусувуори + тотал сетов больше 3,5 за 2.39.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.00.