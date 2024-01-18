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    Медведев дожмет Руусувуори только в пятом сете?

    Руусувуори — Медведева. Ставка (к. 2.39) и прогноз на Australian Open 18 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Руусувуори — Медведева
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 января, начало — в 12:30 мск. Руусувуори — Медведева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 18 Января 2024 года

    Руусувуори

    Эмиль в первом раунде выиграл у американца Патрика Кипсона — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

    Финн в целом здорово играл на своей подаче, исключением стал лишь один гейм в первом сете.

    Руусувуори второй год подряд вышел в Мельбурне во второй круг. Но при этом в предыдущих сезонах он ни разу не выигрывал здесь больше одного матча.

    Правда, сейчас лучше обратить внимание на другой момент. В начале января Эмиль дошел финала в Гонконге, а среди тех, кого он остановился, оказался в том числе Карен Хачанов. В решающем матче Руусувуори проиграл Андрею Рублеву.

    Медведев

    У Даниила в первом круге была нервная встреча с Теренсом Атманом. Соперник здорово начал, но в итоге не смог доиграть матч.

    Француз забрал первый сет, и только после этого Медведев стал действовать заметно лучше. Россиянин взял вторую и третью партии, а в начале четвертой соперник снялся из-за судорог.

    Очевидно, что Атман не справился с жарой, в отличие от Медведева, который в очередной раз подтвердил, что у него точно нет проблем с выносливостью.

    Все прогнозы на Australian Open

    Даниил не показал свой лучший теннис, но надо не забывать, что это был его первый матч в новом сезоне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у Медведева вообще не будет проблем в предстоящем матче. На Руусувуори можно поставить за 8.20.

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    В прошлом сезоне Даниил легко выиграл у Эмиля на «Мастерсе» в Риме. Но почему-то есть ощущение, что на этот раз финн будет огрызаться. На этом турнире у фаворитов пока вообще нет легких матчей, и этот вряд ли станет исключением.

    Ставка — победа Руусувуори + тотал сетов больше 3,5 за 2.39.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.00.

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    Руусувуори — Медведева: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на теннис. Медведев дожмет Руусувуори только в пятом сете?
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