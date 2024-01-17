Россиянка Мирра Андреева сыграет против Онс Жабер из Туниса во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Жабер — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Жабер

Онс на старте турнира разгромила украинку Юлию Стародубцеву — 6:3, 6:1.

Теннисистка из Туниса позволила сопернице сделать два брейка, но все ошибки на подаче компенсировала классной игрой на приеме.

Для Жабер это был первый матч в новом сезоне. До сих пор она только тренировалась и восстанавливалась после всех повреждений, которые мешали ей играть в прошлом году.

Хотя 2023-й все равно стал успешным для шестой ракетки мира, которая дошла до финала на Уимблдоне, до четвертьфинала на Ролан Гаррос, взяла два титула и сыграла на Итоговом турнире WTA.

Андреева

Мирра начала с уверенной победы над американкой Бернардой Перой — 7:5, 6:2.

В первом сете соперница вела с брейком, но все равно не смогла дожать 16-летнюю россиянку, которая шикарно действовала на приеме.

Во второй партии Андреева отдала на собственной подаче всего лишь шесть очков.

В общем, Мирра здорово провела свой дебютный матч на австралийском мэйджоре.

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Сложно сказать, что будет дальше, но порой действительно легко поверить, что она уже сейчас может замахнуться на титул.

Прогноз и ставка

На Жабер в этом матче можно поставить за 1.80, победу Андреевой букмекеры предлагают за 2.02.

Онс после первого круга отшучивалась, отвечая на вопросы о предстоящей встрече с Миррой, но все равно можно было заметить, что она побаивается юную россиянку.

И все-таки мы считаем, что в данном случае опасно ставить на Андрееву. Жабер чересчур опытная теннисистка, которая не так давно занимала второе место в мировом рейтинге.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.