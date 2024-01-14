Россиянка Мария Тимофеева сыграет против француженки Ализе Корне в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск. Корне — Тимофеева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Корне

Ализе получили wild card на Australian Open и сыграет на 68-м турнире «Большого шлема» подряд, благодаря чему улучшит свою рекордную серию в женском туре.

На этот раз француженка приехала в Мельбурне в статусе всего лишь 112-й ракетки мира.

Корне выпала из топ-100 из-за слабых результатов в первой половине прошлого сезона.

После Ролан Гаррос она выступала значительно лучше, но в первую сотню пока так и не успела вернуться.

Также стоит отметить, что Корне еще ни разу не играла в этом году. Скорее всего, это связано с тем, что в декабре она выступила сразу на трех турнирах WTA 125.

Тимофеева

Мария тем временем впервые сыграет в основной сетке на турнире «Большого шлема».

Россиянка — одна из тех, кому удалось пройти сложнейшую квалификацию.

В отборе 20-летняя Тимофеева выиграла у Дарьи Астаховой, Астры Шармы и Присциллы Хон.

Все прогнозы на Australian Open

В прошлом году Тимофеева сенсационно выиграла грунтовый турнир WTA 250 в Будапеште, благодаря чему прорвалась в топ-200 (сейчас она 144-я).

На харде у Марии были неплохие результаты только на уровне ITF.

Прогноз и ставка

На Корне в этом матче можно поставить за 1.99, победу Тимофеевой букмекеры предлагают за 1.82.

У Ализе пока не было игровой практики в этом году, но у нее есть опыт, о котором россиянке пока остается только мечтать. Именно по этой причине все-таки нет уверенности, что Тимофеева обыграет четвертьфиналистку Australian Open-2022.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.39.