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    Тимофеева обыграет опытную Корне?

    Корне — Тимофеева. Ставка (к. 2.39) и прогноз на Australian Open 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Корне — Тимофеева
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    Мария Тимофеева
    Россиянка Мария Тимофеева сыграет против француженки Ализе Корне в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск. Корне — Тимофеева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Корне

    Ализе получили wild card на Australian Open и сыграет на 68-м турнире «Большого шлема» подряд, благодаря чему улучшит свою рекордную серию в женском туре.

    На этот раз француженка приехала в Мельбурне в статусе всего лишь 112-й ракетки мира.
    Корне выпала из топ-100 из-за слабых результатов в первой половине прошлого сезона.

    После Ролан Гаррос она выступала значительно лучше, но в первую сотню пока так и не успела вернуться.

    Также стоит отметить, что Корне еще ни разу не играла в этом году. Скорее всего, это связано с тем, что в декабре она выступила сразу на трех турнирах WTA 125.

    Тимофеева

    Мария тем временем впервые сыграет в основной сетке на турнире «Большого шлема».

    Россиянка — одна из тех, кому удалось пройти сложнейшую квалификацию.

    В отборе 20-летняя Тимофеева выиграла у Дарьи Астаховой, Астры Шармы и Присциллы Хон.

    Все прогнозы на Australian Open

    В прошлом году Тимофеева сенсационно выиграла грунтовый турнир WTA 250 в Будапеште, благодаря чему прорвалась в топ-200 (сейчас она 144-я).

    На харде у Марии были неплохие результаты только на уровне ITF.

    Прогноз и ставка

    На Корне в этом матче можно поставить за 1.99, победу Тимофеевой букмекеры предлагают за 1.82.

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    У Ализе пока не было игровой практики в этом году, но у нее есть опыт, о котором россиянке пока остается только мечтать. Именно по этой причине все-таки нет уверенности, что Тимофеева обыграет четвертьфиналистку Australian Open-2022.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.39.

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    Корне — Тимофеева: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на теннис. Тимофеева обыграет опытную Корне?
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