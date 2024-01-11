Россиянка Дарья Касаткина сыграет против немки Лауры Зигемунд в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 11 января, начало — в 06:30 мск. Зигемунд — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Зигемунд

Лауру, похоже, окрылила недавняя победа сборной Германии на United Cup. Там она провела несколько шикарных матчей в миксте, в том числе в финале против Польши.

Но, как оказалось, в одиночке немку тоже нельзя сбрасывать со счетов. В этом уже на личном опыте успела убедиться Людмила Самсонова.

Зигемунд одержала волевую победу над российской теннисисткой в первом круге — 6:7, 6:4, 6:4.

В следующем матче 35-летняя теннисистка выиграла у румынки Аны Богдан — 6:4, 7:5.

В прошлом году Зигемунд выиграла больше двух матчей только на одном турнире в одиночном разряде.

Касаткина

Дарья во втором раунде с трудом выиграла у Анны Калинской — 5:7, 6:4, 7:5.

На самом деле, здесь все шло к поражению Касаткиной, которая во втором сете уступала со счетом 0:4.

Но в итоге ей повезло — в какой-то момент соперница позвала на корт врача из-за болей в районе плеча и шеи. Несмотря на то, что Калинская все-таки продолжила матч, в дальнейшем она стала гораздо чаще ошибаться.

Все прогнозы на теннис

В первом матче Касаткина одержала победу над американкой Клер Лью — 6:4, 6:3.

Прогноз и ставка

На Зигемунд в этом матче можно поставить за 3.10, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.37.

Дарья выиграла четыре из пяти предыдущих матчей против немки. Но на это вряд ли стоит обращать внимание, потому что последний раз они встречались еще в 2018 году.

В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.99.