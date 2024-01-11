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    Сможет ли Касаткина остановить Зигемунд?

    Зигемунд — Касаткина. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Аделаиде 11 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зигемунд — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против немки Лауры Зигемунд в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 11 января, начало — в 06:30 мск. Зигемунд — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Зигемунд

    Лауру, похоже, окрылила недавняя победа сборной Германии на United Cup. Там она провела несколько шикарных матчей в миксте, в том числе в финале против Польши.

    Но, как оказалось, в одиночке немку тоже нельзя сбрасывать со счетов. В этом уже на личном опыте успела убедиться Людмила Самсонова.

    Зигемунд одержала волевую победу над российской теннисисткой в первом круге — 6:7, 6:4, 6:4.

    В следующем матче 35-летняя теннисистка выиграла у румынки Аны Богдан — 6:4, 7:5.

    В прошлом году Зигемунд выиграла больше двух матчей только на одном турнире в одиночном разряде.

    Касаткина

    Дарья во втором раунде с трудом выиграла у Анны Калинской — 5:7, 6:4, 7:5.

    На самом деле, здесь все шло к поражению Касаткиной, которая во втором сете уступала со счетом 0:4.

    Но в итоге ей повезло — в какой-то момент соперница позвала на корт врача из-за болей в районе плеча и шеи. Несмотря на то, что Калинская все-таки продолжила матч, в дальнейшем она стала гораздо чаще ошибаться.

    Все прогнозы на теннис

    В первом матче Касаткина одержала победу над американкой Клер Лью — 6:4, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Зигемунд в этом матче можно поставить за 3.10, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.37.

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    Дарья выиграла четыре из пяти предыдущих матчей против немки. Но на это вряд ли стоит обращать внимание, потому что последний раз они встречались еще в 2018 году.

    В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.99.

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    Зигемунд — Касаткина: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 11.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Касаткина остановить Зигемунд?
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