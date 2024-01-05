Руне
Хольгер еще ни разу на этой неделе не выигрывал в двух сетах, но зато теперь уже нет сомнений, что его больше не беспокоит повреждение спины.
Во втором круге датчанин одержал победу над россиянином Александром Шевченко — 6:4, 5:7, 6:2.
В первом матче 20-летний теннисист выиграл у австралийца Макса Перселла — 4:6, 6:4, 6:2.
В обоих случаях Руне очень мощно провел решающую партию, а это говорит о том, что он находится в хорошей физической форме.
Дакворт
Джеймс тем временем с учетом квалификации провел в Брисбене уже четыре матча.
В отборе австралийский теннисист выиграл у Филипа Секулича и Грегуара Баррера, при этом не отдав ни сета.
В первом раунде Дакворт на удивление уверенно разобрался с американцем Джеффри Джоном Вольфом — 6:3, 6:4.
В следующем матче бывшая 46-я ракетка мира остановил немца Янника Ханфманна — 4:6, 6:1, 7:6. В третьем сете он не позволил сопернику реализовать два матчбола при счете 4:5.
Прогноз и ставка
На Руне в этом матче можно поставить за 1.18, победу Дакворта букмекеры предлагают за 4.90.
Скорее всего, на этот раз Хольгеру не понадобится дополнительная партия. Австралийцу будет тяжело противостоять столь агрессивному оппоненту.
Ставка — победа Руне с форой по геймам (-4,5) за 2.10.