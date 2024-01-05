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    Сможет ли Руне разгромить Дакворта?

    Руне — Дакворт. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Брисбене 5 января 2024 года

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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против австралийца Джеймса Дакворта в четвертьфинале турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 5 января, начало — в 07:30 мск. Руне — Дакворт: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Брисбен. Мужчины 05 Января 2024 года
    Holger Rune
  • Брисбен. Мужчины
    •  Holger Rune 07:30 Джеймс Дакворт Джеймс Дакворт
  • Австралия
    •

    Руне

    Хольгер еще ни разу на этой неделе не выигрывал в двух сетах, но зато теперь уже нет сомнений, что его больше не беспокоит повреждение спины.

    Во втором круге датчанин одержал победу над россиянином Александром Шевченко — 6:4, 5:7, 6:2.

    В первом матче 20-летний теннисист выиграл у австралийца Макса Перселла — 4:6, 6:4, 6:2.

    В обоих случаях Руне очень мощно провел решающую партию, а это говорит о том, что он находится в хорошей физической форме.

    Дакворт

    Джеймс тем временем с учетом квалификации провел в Брисбене уже четыре матча.

    В отборе австралийский теннисист выиграл у Филипа Секулича и Грегуара Баррера, при этом не отдав ни сета.

    В первом раунде Дакворт на удивление уверенно разобрался с американцем Джеффри Джоном Вольфом — 6:3, 6:4.

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    В следующем матче бывшая 46-я ракетка мира остановил немца Янника Ханфманна — 4:6, 6:1, 7:6. В третьем сете он не позволил сопернику реализовать два матчбола при счете 4:5.

    Прогноз и ставка

    На Руне в этом матче можно поставить за 1.18, победу Дакворта букмекеры предлагают за 4.90.

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    Скорее всего, на этот раз Хольгеру не понадобится дополнительная партия. Австралийцу будет тяжело противостоять столь агрессивному оппоненту.

    Ставка — победа Руне с форой по геймам (-4,5) за 2.10.

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    Руне — Дакворт: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Руне разгромить Дакворта?
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