Датчанин Хольгер Руне сыграет против австралийца Джеймса Дакворта в четвертьфинале турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 5 января, начало — в 07:30 мск. Руне — Дакворт: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Руне

Хольгер еще ни разу на этой неделе не выигрывал в двух сетах, но зато теперь уже нет сомнений, что его больше не беспокоит повреждение спины.

Во втором круге датчанин одержал победу над россиянином Александром Шевченко — 6:4, 5:7, 6:2.

В первом матче 20-летний теннисист выиграл у австралийца Макса Перселла — 4:6, 6:4, 6:2.

В обоих случаях Руне очень мощно провел решающую партию, а это говорит о том, что он находится в хорошей физической форме.

Дакворт

Джеймс тем временем с учетом квалификации провел в Брисбене уже четыре матча.

В отборе австралийский теннисист выиграл у Филипа Секулича и Грегуара Баррера, при этом не отдав ни сета.

В первом раунде Дакворт на удивление уверенно разобрался с американцем Джеффри Джоном Вольфом — 6:3, 6:4.

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В следующем матче бывшая 46-я ракетка мира остановил немца Янника Ханфманна — 4:6, 6:1, 7:6. В третьем сете он не позволил сопернику реализовать два матчбола при счете 4:5.

Прогноз и ставка

На Руне в этом матче можно поставить за 1.18, победу Дакворта букмекеры предлагают за 4.90.

Скорее всего, на этот раз Хольгеру не понадобится дополнительная партия. Австралийцу будет тяжело противостоять столь агрессивному оппоненту.

Ставка — победа Руне с форой по геймам (-4,5) за 2.10.