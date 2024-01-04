Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против Франсиско Серундоло во втором круге турнира в Гонконге. Матч пройдет 4 января, начало — в 09:00 мск. Баутиста-Агут — Серундоло: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Баутиста-Агут

Роберто в первом матче сезона одержал уверенную победу над Фабианом Марожаном — 6:2, 6:3.

Во второй партии испанец сразу отдал гейм на своей подаче, но в итоге спокойно сделал обратный брейк и довел дело до победы.

Баутиста-Агут в этом матче эффективно действовал не только на подаче, но и на приеме, реализовав четыре из шести брейк-пойнтов.

Эта игра подтвердила, что бывшая девятая ракетка мира успел набрать оптимальную форму к январской серии турниров. Как известно, вторая половина прошлого сезона получилась скомканной для него из-за неприятной травмы, которую Баутиста-Агут получил после падения с лошади.

Серундоло

Франсиско тем временем пока ни разу не играл в новом сезоне. В Гонконге он оказался среди сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Аргентинец хорошо провел прошлый год, по итогам которого оказался рядом с топ-20.

В 2023-м Серундоло выиграл травяной турнир в Истбурне и дошел до финала в Лионе. А еще он добрался до четвертьфинала на «Мастерсах» в Майами и Риме, а также выиграл три матча на Ролан Гаррос.

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Серундоло — один из немногих латиноамериканцев, которые могут быть опасны абсолютно на любом покрытии.

Прогноз и ставка

На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.75, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.08.\

В сезоне-2022 Роберто обыграл Франсиско в Цинциннати. В том матче испанец дожал аргентинца в третьем сете. Вполне вероятно, что в предстоящей игре им тоже не хватит двух партий.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.96.