Украинка Даяна Ястремская сыграет против киприотки Ралуки Сербан во втором круге турнира в Анже (Франция). Матч пройдет 6 декабря, начало — в 18:30 мск. Ястремская — Сербан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Ястремская

Даяна начала неделю с волевой победы над француженкой Тифани Леметр — 2:6, 6:2, 6:4.

Украинке противостояла всего лишь 507-я ракетка мира, но даже здесь у нее возникли проблемы.

На прошлой неделе Ястремская дошла до второго раунда на турнире в Андорре. Бывшая 21-я ракетка мира проиграла Анастасии Севастовой, которая совсем недавно вернулась в тур после декрета.

В этом году Ястремская выиграла больше одного матча на уровне основной сетки только на двух турнирах.

Сербан

Ралука в первом раунде спокойно выиграла у 377-й ракетки мира француженки Манон Леонар — 6:4, 6:0.

Киприотка, занимающая в рейтинге 185-е место, прервала серию из пяти поражений.

В конце октября Сербан уступил венгерке Панне Удварди в четвертьфинале турнира в американском Мейконе, после чего не смогла пройти первый круг в Тампико, Мидлэнде и дважды в Лимассоле.

Все прогнозы на теннис

Но также стоит отметить, что в начале года 26-летняя теннисистка дошла до финала в мексиканском Ирапуато и до полуфинала в южноафриканской Претории.

Кроме того, Сербан добралась до финала на трех грунтовых турнирах ITF.

Прогноз и ставка

На Ястремскую в этом матче можно поставить за 1.26, победу Сербан букмекеры предлагают за 3.80.

Пару лет назад Даяна действительно без проблем обыгрывала таких соперниц, но сейчас она очень далека от своей лучшей формы.

Ставка — Сербан возьмет хотя бы один сет за 2.01. Более того, победа киприотки не станет большим сюрпризом.