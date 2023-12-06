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    Сможет ли Ястремская пройти второй раунд в Анже?

    Ястремская — Сербан. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Анже 6 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ястремская — Сербан
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    Даяна Ястремская
    Украинка Даяна Ястремская сыграет против киприотки Ралуки Сербан во втором круге турнира в Анже (Франция). Матч пройдет 6 декабря, начало — в 18:30 мск. Ястремская — Сербан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Ястремская

    Даяна начала неделю с волевой победы над француженкой Тифани Леметр — 2:6, 6:2, 6:4.

    Украинке противостояла всего лишь 507-я ракетка мира, но даже здесь у нее возникли проблемы.

    На прошлой неделе Ястремская дошла до второго раунда на турнире в Андорре. Бывшая 21-я ракетка мира проиграла Анастасии Севастовой, которая совсем недавно вернулась в тур после декрета.

    В этом году Ястремская выиграла больше одного матча на уровне основной сетки только на двух турнирах.

    Сербан

    Ралука в первом раунде спокойно выиграла у 377-й ракетки мира француженки Манон Леонар — 6:4, 6:0.

    Киприотка, занимающая в рейтинге 185-е место, прервала серию из пяти поражений.

    В конце октября Сербан уступил венгерке Панне Удварди в четвертьфинале турнира в американском Мейконе, после чего не смогла пройти первый круг в Тампико, Мидлэнде и дважды в Лимассоле.

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    Но также стоит отметить, что в начале года 26-летняя теннисистка дошла до финала в мексиканском Ирапуато и до полуфинала в южноафриканской Претории.

    Кроме того, Сербан добралась до финала на трех грунтовых турнирах ITF.

    Прогноз и ставка

    На Ястремскую в этом матче можно поставить за 1.26, победу Сербан букмекеры предлагают за 3.80.

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    Пару лет назад Даяна действительно без проблем обыгрывала таких соперниц, но сейчас она очень далека от своей лучшей формы.

    Ставка — Сербан возьмет хотя бы один сет за 2.01. Более того, победа киприотки не станет большим сюрпризом.

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    Ястремская — Сербан: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Ястремская пройти второй раунд в Анже?
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