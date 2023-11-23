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    Сможет ли Фоньини обыграть Ковалика?

    Фоньини — Ковалик. Ставка (к. 2.64) и прогноз на турнир в Валенсии 23 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фоньини — Ковалик
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    Фабио Фоньини
    Итальянец Фабио Фоньини сыграет против словака Йозефа Ковалика во втором круге «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 14:30 мск. Фоньини — Ковалик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фоньини

    Фабио, похоже, всерьез настроен вернуться в первую сотню рейтинга, и для этого использует абсолютно любую возможность.

    Опытный итальянец провел вторую часть сезона значительно лучше, чем первую. Его главным успехом стал выход в полуфинал турнира ATP в Меце.

    Фоньини по-настоящему удивил, сумев обыграть Тьяго Сейбота Уайлда, Александра Бублика (4:6, 7:6, 7:6) и Лоренцо Сонего (6:1, 6:2), после чего, правда, без шансов уступил Юго Эмберу.

    На этой неделе бывшая девятая ракетка мира начал с волевой победы над своим соотечественником Риккардо Бонадио (2:6, 7:5, 6:1).

    Ковалик

    У Йозефа в первом раунде был тяжелейший матч против Ориоля Рока Батальи — 6:7, 6:3, 7:6. Продолжалась эта битва чуть больше трех часов.

    Во второй партии Ковалик отыграл брейк, а в решающем забрал все геймы на собственной подаче, после чего классно провел тай-брейк.

    Но в целом Ковалик, конечно, совсем не впечатляет в этом году. Дальше второго круга он прошел только на одном турнире.

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    Но и недооценивать его тоже нельзя. В этом на личном опыте убедился Алехандро Давидович-Фокина, сенсационно проигравший Йозефу на июльском турнире в шведском Бостаде.

    Прогноз и ставка

    На Фоньини в этом матче можно поставить за 1.48, победу Ковалика букмекеры предлагают за 2.51.

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    Скорее всего, Фабио выиграет, но легко не будет, в этом почти нет сомнений. Вполне вероятно, что итальянец дожмет словака только в третьем сете.

    Ставка — победа Фоньини + тотал геймов больше 20,5 за 2.64.

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    Фоньини — Ковалик: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фоньини обыграть Ковалика?
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