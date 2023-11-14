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    Шнайдер хватит двух сетов для победы над Удварди?

    Удварди — Шнайдер. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Колине 14 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Удварди — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против венгерки Панны Удварди в первом круге турнира в Колине (Чили). Матч пройдет 14 ноября, начало — в 16:00 мск. Удварди — Шнайдер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Удварди

    Панна, конечно, могла бы уже отправиться в в отпуск, но вместо этого девушка, похоже, серьезно настроена вернуться в топ-100 до конца этого года.

    На минувшей неделе венгерская теннисистка дошла до финала на грунтовом турнире ITF в американском Чарльстоне.

    Все было супер вплоть до финала, в котором Удварди без шансов уступила американке Эмме Наварро — 1:6, 1:6.

    В октябре Панна провела в Северной Америке серию турниров на харде. И на одном из них — в Мейконе — она тоже добралась до решающего матча. Увы, здесь тоже без титула — в финале 117-я ракетка мира проиграла Тейлор Таунсэнд.

    Шнайдер

    У Дианы тем временем свои цели в Колине, после осенних успехов она уже поглядывает в сторону топ-50.

    В конце сентября россиянка сенсационно дошла до финала в китайском Нинбо. Прежде чем проиграть в решающем матче Онс Жабер, она остановила Камиллу Рахимову, Петру Квитову и Линду Фрухвиртову.

    В прошлом месяце Шнайдер сначала не очень удачно выступила в Чжэнчжоу, но потом добралась до полуфинала в Наньчане, благодаря чему дебютировала в топ-60.

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    В прошлом году Диана дошла в Колине до четвертьфинала. На этот раз 19-летняя теннисистка явно нацелена на победу.

    Прогноз и ставка

    На Удварди в этом матче можно поставить за 2.74, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.44.

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    В прошлом году Диана обыграла Панну на грунтовом турнире в Лас-Вегасе — 6:4, 6:4. С учетом недавних результатов россиянки, вполне вероятно, что и в предстоящем матче ей хватит двух сетов для победы над Удварди.

    Ставка — победа Шнайдер в двух сетах за 2.08.

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    Удварди — Шнайдер: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 14.11.2023. Прогнозы на теннис. Шнайдер хватит двух сетов для победы над Удварди?
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