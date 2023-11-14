Россиянка Диана Шнайдер сыграет против венгерки Панны Удварди в первом круге турнира в Колине (Чили). Матч пройдет 14 ноября, начало — в 16:00 мск. Удварди — Шнайдер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Удварди

Панна, конечно, могла бы уже отправиться в в отпуск, но вместо этого девушка, похоже, серьезно настроена вернуться в топ-100 до конца этого года.

На минувшей неделе венгерская теннисистка дошла до финала на грунтовом турнире ITF в американском Чарльстоне.

Все было супер вплоть до финала, в котором Удварди без шансов уступила американке Эмме Наварро — 1:6, 1:6.

В октябре Панна провела в Северной Америке серию турниров на харде. И на одном из них — в Мейконе — она тоже добралась до решающего матча. Увы, здесь тоже без титула — в финале 117-я ракетка мира проиграла Тейлор Таунсэнд.

Шнайдер

У Дианы тем временем свои цели в Колине, после осенних успехов она уже поглядывает в сторону топ-50.

В конце сентября россиянка сенсационно дошла до финала в китайском Нинбо. Прежде чем проиграть в решающем матче Онс Жабер, она остановила Камиллу Рахимову, Петру Квитову и Линду Фрухвиртову.

В прошлом месяце Шнайдер сначала не очень удачно выступила в Чжэнчжоу, но потом добралась до полуфинала в Наньчане, благодаря чему дебютировала в топ-60.

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В прошлом году Диана дошла в Колине до четвертьфинала. На этот раз 19-летняя теннисистка явно нацелена на победу.

Прогноз и ставка

На Удварди в этом матче можно поставить за 2.74, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.44.

В прошлом году Диана обыграла Панну на грунтовом турнире в Лас-Вегасе — 6:4, 6:4. С учетом недавних результатов россиянки, вполне вероятно, что и в предстоящем матче ей хватит двух сетов для победы над Удварди.

Ставка — победа Шнайдер в двух сетах за 2.08.