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    Хватит ли Фучовичу и Родионову двух сетов?

    Фучович — Родионов. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Софии 8 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фучович — Родионов
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    Мартон Фучович
    Венгр Мартон Фучович сыграет против австрийца Юрия Родионова во втором круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 8 ноября, начало — в 17:30 мск. Фучович — Родионов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фучович

    Мартон начал турнир с победы над Теренсом Атманом — 7:6, 6:3.

    Венгр взял реванш у француза за поражение на «челленджере» в испанской Сеговии. На этот раз обошлось без недооценки соперника.

    Во второй партии Фучович отлично провел геймы на собственной подаче. У Атмана не было ни одного брейк-пойнта.

    Этот матч подтвердил, что Мартон набрал неплохую форму к концу сезона.

    Родионов

    У Юрия тем временем в первом круге был тяжелейший матч против Николаса Морено Де Альборана.

    Австриец дожал американского теннисиста только в третьем сете — 7:6, 6:7, 6:4.

    Главным успехом Родионова во второй половине сезона пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Астане. Там ему удалось выиграть у Грегуара Баррера и Себастьяна Баэса.

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    Кроме того, в этом году 110-я ракетка мира выиграл «челленджер» в швейцарском Биле и дошел до финала на травяном турнире в Сербитоне.

    Прогноз и ставка

    На Фучовича в этом матче можно поставить за 1.36, победу Родионова букмекеры предлагают за 3.15.

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    В прошлом году венгр и австриец провели напряженный матч в Штутгарте. Мартон тогда дожал Юрия в третьем сете.

    Скорее всего, предстоящая игра тоже порадует зрителей.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.01.

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    Фучович — Родионов: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на теннис. Хватит ли Фучовичу и Родионову двух сетов?
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