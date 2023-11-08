Венгр Мартон Фучович сыграет против австрийца Юрия Родионова во втором круге турнира в Софии (Болгария). Матч пройдет 8 ноября, начало — в 17:30 мск. Фучович — Родионов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фучович

Мартон начал турнир с победы над Теренсом Атманом — 7:6, 6:3.

Венгр взял реванш у француза за поражение на «челленджере» в испанской Сеговии. На этот раз обошлось без недооценки соперника.

Во второй партии Фучович отлично провел геймы на собственной подаче. У Атмана не было ни одного брейк-пойнта.

Этот матч подтвердил, что Мартон набрал неплохую форму к концу сезона.

Родионов

У Юрия тем временем в первом круге был тяжелейший матч против Николаса Морено Де Альборана.

Австриец дожал американского теннисиста только в третьем сете — 7:6, 6:7, 6:4.

Главным успехом Родионова во второй половине сезона пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Астане. Там ему удалось выиграть у Грегуара Баррера и Себастьяна Баэса.

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Кроме того, в этом году 110-я ракетка мира выиграл «челленджер» в швейцарском Биле и дошел до финала на травяном турнире в Сербитоне.

Прогноз и ставка

На Фучовича в этом матче можно поставить за 1.36, победу Родионова букмекеры предлагают за 3.15.

В прошлом году венгр и австриец провели напряженный матч в Штутгарте. Мартон тогда дожал Юрия в третьем сете.

Скорее всего, предстоящая игра тоже порадует зрителей.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.01.