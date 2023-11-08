Фучович
Мартон начал турнир с победы над Теренсом Атманом — 7:6, 6:3.
Венгр взял реванш у француза за поражение на «челленджере» в испанской Сеговии. На этот раз обошлось без недооценки соперника.
Во второй партии Фучович отлично провел геймы на собственной подаче. У Атмана не было ни одного брейк-пойнта.
Этот матч подтвердил, что Мартон набрал неплохую форму к концу сезона.
Родионов
У Юрия тем временем в первом круге был тяжелейший матч против Николаса Морено Де Альборана.
Австриец дожал американского теннисиста только в третьем сете — 7:6, 6:7, 6:4.
Главным успехом Родионова во второй половине сезона пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Астане. Там ему удалось выиграть у Грегуара Баррера и Себастьяна Баэса.
Кроме того, в этом году 110-я ракетка мира выиграл «челленджер» в швейцарском Биле и дошел до финала на травяном турнире в Сербитоне.
Прогноз и ставка
На Фучовича в этом матче можно поставить за 1.36, победу Родионова букмекеры предлагают за 3.15.
В прошлом году венгр и австриец провели напряженный матч в Штутгарте. Мартон тогда дожал Юрия в третьем сете.
Скорее всего, предстоящая игра тоже порадует зрителей.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.01.