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    Хуркач снова проиграет Димитрову?

    Хуркач — Димитров. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Париже 3 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Димитров
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 16:00 мск. Хуркач — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хуркач

    Как бы ни завершился предстоящий матч, Хуберта уже сейчас можно назвать одним из лучших игроков осенней части сезона.

    У поляка в какой-то момент тоже был спад, но он, в отличие от многих, действительно заслуживает быть в топ-10. Ну и на Итоговом турнире его присутствие точно не будет лишним.

    В третьем круге Хуркач одержал победу над Франсиско Серундоло — 6:4, 6:3.

    Это был один из тех случаев, когда Хуби играл на приеме не хуже, чем на собственной подаче. На этот раз ему удалосб реализовать пять брейк-пойнтов.

    Перед этим Хуркач выиграл в столице Франции у американца Себастьяна Корды и испанца Роберто Баутисты-Агута.

    Димитров

    Григор в четверг одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом.

    Матч разочаровал, болгарин отдал сопернику всего лишь четыре гейма — 6:2, 6:2.

    После эпичной встречи с Даниилом Медведевым (6:3, 6:7, 7:6) в этой игре Димитрову так и не пришлось напрягаться.

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    Еще в одном матче на этой неделе бывшая третья ракетка мира выиграл у итальянца Лоренцо Музетти (6:2, 6:7, 6:3).

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 2.16, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.70.

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    Будет битва, в этом нет ни малейших сомнений. Тот случай, когда в двух или даже в трех сетах может дойти до тай-брейка.

    К слову, в начале года Григор переиграл Хуберта в Роттердаме на двух тай-брейках. И да, еще два матча между ними тоже завершились в пользу болгарина.

    Ставка — тотал геймов больше 24,5 за 1.92.

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    Хуркач — Димитров: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.11.2023. Прогнозы на теннис. Хуркач снова проиграет Димитрову?
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