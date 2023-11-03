Поляк Хуберт Хуркач сыграет против болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 16:00 мск. Хуркач — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хуркач

Как бы ни завершился предстоящий матч, Хуберта уже сейчас можно назвать одним из лучших игроков осенней части сезона.

У поляка в какой-то момент тоже был спад, но он, в отличие от многих, действительно заслуживает быть в топ-10. Ну и на Итоговом турнире его присутствие точно не будет лишним.

В третьем круге Хуркач одержал победу над Франсиско Серундоло — 6:4, 6:3.

Это был один из тех случаев, когда Хуби играл на приеме не хуже, чем на собственной подаче. На этот раз ему удалосб реализовать пять брейк-пойнтов.

Перед этим Хуркач выиграл в столице Франции у американца Себастьяна Корды и испанца Роберто Баутисты-Агута.

Димитров

Григор в четверг одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом.

Матч разочаровал, болгарин отдал сопернику всего лишь четыре гейма — 6:2, 6:2.

После эпичной встречи с Даниилом Медведевым (6:3, 6:7, 7:6) в этой игре Димитрову так и не пришлось напрягаться.

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Еще в одном матче на этой неделе бывшая третья ракетка мира выиграл у итальянца Лоренцо Музетти (6:2, 6:7, 6:3).

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 2.16, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.70.

Будет битва, в этом нет ни малейших сомнений. Тот случай, когда в двух или даже в трех сетах может дойти до тай-брейка.

К слову, в начале года Григор переиграл Хуберта в Роттердаме на двух тай-брейках. И да, еще два матча между ними тоже завершились в пользу болгарина.

Ставка — тотал геймов больше 24,5 за 1.92.