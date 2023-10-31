Грикспор
Таллон начал турнир с волевой победы над Кристофером Юбэнксом — 6:7, 6:3, 6:4.
Во втором и третьем сетах у американского теннисиста не было ни одного брейк-пойнта — нидерландец на этом отрезке был максимально эффективен в геймах на собственной подаче.
На прошлой неделе Грикспор провел два классных матча в Базеле, обыграв Тьяго Сейбота Уайлда и Алекса Де Минора. Дальше, правда, была поражение от Хуберта Хуркача (7:6, 4:6, 4:6).
Также стоит обратить внимание, что Грикспор выиграл больше одного матча только на
одном из восьми предыдущих турниров.
Давидович-Фокина
Алехандро тем временем чуть-чуть удивил на старте турнира. Испанец одержал победу над Беном Шелтоном.
Давидович-Фокина на удивление качественно провел решающий сет, вообще ничего не позволив сопернику на приеме.
В этом плане Алехандро один из самых непредсказуемых игроков турка — никогда не знаешь, когда он покажет свой лучший теннис.
Например, в начале октября Давидович-Фокина не прошел ни одного раунда на «Мастерсе» в Шанхае, сразу же проиграв французу Артуру Фису.
Прогноз и ставка
На Грикспора в этом матче можно поставить за 1.70, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.16.
Скорее всего, парни устроят матч-триллер, в котором все решится только в третьем сете. Может, даже на тай-брейке.
Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 2.00.