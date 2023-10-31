ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемКласико — лишь последнее волшебство Беллингема с момента дебюта в «Реале» Роберт ЛевандовскийЛевандовский, Рибери и еще пять игроков, не получивших заслуженного «Золотого мяча» Джамал Мусиала — полузащитник «Баварии»Трансферный дайджест. 24-30 октября
  • 01:01
    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 2023 году
  • 09:45
    • Панарин вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ
  • 09:39
    • Месси ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
  • 09:26
    • «Милуоки» выиграл у «Майами», Дончич оформил трипл-дабл в матче с «Мемфисом»
  • 08:09
    • Свентек обыграла Вондроушову на старте Итогового турнира
    Все новости спорта

    Давидовичу-Фокине и Грикспору понадобится третий сет?

    Грикспор — Давидович-Фокина. Ставка (к. 2.00) и прогноз на «Мастерс» в Париже 31 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Алехандро Давидович-Фокина Прогнозы на Таллон Грикспор Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Грикспор — Давидович-Фокина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против нидерландца Таллона Грикспора во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 18:00 мск. Грикспор — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Париж. Мужчины 31 Октября 2023 года

    Грикспор

    Таллон начал турнир с волевой победы над Кристофером Юбэнксом — 6:7, 6:3, 6:4.

    Во втором и третьем сетах у американского теннисиста не было ни одного брейк-пойнта — нидерландец на этом отрезке был максимально эффективен в геймах на собственной подаче.

    На прошлой неделе Грикспор провел два классных матча в Базеле, обыграв Тьяго Сейбота Уайлда и Алекса Де Минора. Дальше, правда, была поражение от Хуберта Хуркача (7:6, 4:6, 4:6).

    Также стоит обратить внимание, что Грикспор выиграл больше одного матча только на
    одном из восьми предыдущих турниров.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тем временем чуть-чуть удивил на старте турнира. Испанец одержал победу над Беном Шелтоном.

    Давидович-Фокина на удивление качественно провел решающий сет, вообще ничего не позволив сопернику на приеме.

    Все прогнозы на теннис

    В этом плане Алехандро один из самых непредсказуемых игроков турка — никогда не знаешь, когда он покажет свой лучший теннис.

    Например, в начале октября Давидович-Фокина не прошел ни одного раунда на «Мастерсе» в Шанхае, сразу же проиграв французу Артуру Фису.

    Прогноз и ставка

    На Грикспора в этом матче можно поставить за 1.70, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.16.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Скорее всего, парни устроят матч-триллер, в котором все решится только в третьем сете. Может, даже на тай-брейке.

    Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Фучович — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Корда — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кремонезе — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттифак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Монфис — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салернитана — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Штутгарт — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Грикспор — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на теннис. Давидовичу-Фокине и Грикспору понадобится третий сет?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры